Juegos en la nube con Xbox Game Pass Ultimate: todo lo que necesitas saber

(Pocket-lint) - Microsoft tiene su propia plataforma de juegos en la nube. Anteriormente llamado Project xCloud , Cloud Gaming con Xbox Game Pass Ultimate ofrece más de 150 juegos de Xbox One para jugar en dispositivos Android a través de una conexión de datos y es fácil de comenzar.

Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre el servicio de juegos en la nube de Xbox , incluidos los dispositivos compatibles y todos los juegos disponibles.

Anteriormente llamada Project xCloud, Cloud Gaming es la plataforma de juegos en la nube de Microsoft que está diseñada como un servicio complementario a sus consolas de juegos Xbox One y Xbox Series X y Series S. Ahora está disponible en 22 países.

Es un servicio de transmisión, ya que todos los juegos se alojan en servidores remotos y el video del juego en vivo se envía a un dispositivo compatible a través de Internet. A cambio, los códigos del controlador se envían en la otra dirección, por lo que, para todos los efectos, se siente como si estuviera jugando un juego cargado en el dispositivo.

No es una idea nueva; PlayStation Now ha estado disponible en consolas PS4 durante varios años; Nvidia lanzó el servicio completo GeForce Now a principios de 2020; y el principal rival de Cloud Gaming, Stadia de Google, lanzado en noviembre de 2019. Sin embargo, el servicio de Microsoft no es una oferta separada, es una adición sin costo a su esquema de membresía Xbox Game Pass Ultimate existente.

Microsoft espera que el servicio sea un éxito porque tiene una de las redes de centros de datos más grandes del mundo. Microsoft dice que esto asegurará que las solicitudes de juegos puedan ser atendidas localmente en lugar de a través de continentes, reduciendo potencialmente la latencia al acortar la distancia entre el usuario final y el centro de datos.

La latencia es el enemigo de los juegos en la nube, a menudo agrega muchos milisegundos entre las pulsaciones de botones y las acciones realizadas en la pantalla. Y, aunque eso no parece mucho, los milisegundos son vitales cuando se trata de juegos. Digamos que presionas el botón para disparar a un enemigo que se precipita, unos milisegundos de latencia pueden ser la diferencia entre golpearlos o no. O, en un juego de conducción como Forza Horizon 4 , la diferencia entre derrapar con éxito en una esquina o terminar envuelto alrededor de un árbol.

Cloud Gaming no está diseñado para reemplazar consolas de juegos existentes o futuras. En cambio, funciona en paralelo a las máquinas de la compañía, ofreciendo muchos de los mismos juegos e incluso permitiendo que los juegos guardados se recuperen y continúen sin importar qué dispositivo uses: móvil, consola o incluso PC.

Como está disponible como parte del esquema de membresía Xbox Game Pass Ultimate de la compañía, que también incluye más de 200 juegos para descargar a la Xbox One, 100 juegos para PC, Xbox Live Gold y, desde noviembre, EA Play, se ve mucho como una extensión de los juegos de Xbox One y, eventualmente, también de Xbox Series X / S.

Básicamente, Cloud Gaming es una forma ideal de llevar tu experiencia Xbox en un dispositivo portátil, ya sea que estés en casa o fuera de ella.

Cloud Gaming con Xbox Game Pass Ultimate está disponible en 22 países para dispositivos Android exclusivamente. Debes descargar la aplicación Xbox Game Pass desde Google Play o Samsung Galaxy Store . Puede jugar juegos en la nube a través de la aplicación, además de la lista de deseos e incluso descargar juegos a su Xbox One o PC con Windows. Una aplicación basada en navegador también llegará a iOS, evitando los estrictos protocolos de la App Store de Apple.

Entre los países cubiertos se encuentran Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Corea del Sur, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. Puede ver una lista completa de países con soporte para juegos en la nube aquí .

Uno de los juegos, Minecraft Dungeons, cuenta con controles táctiles, que también podrían extenderse a otros juegos en el futuro. Sin embargo, por ahora, también necesitará un controlador inalámbrico Xbox One con Bluetooth para reproducir el resto de los títulos. Xbox también recomienda que adquiera un soporte de teléfono para el controlador, a menos que esté jugando con una tableta.

Sin embargo, el soporte es razonablemente económico. Hemos encontrado un paquete de tres de ellos por solo £ 7.99 en Amazon.co.uk , por ejemplo.

Como sugiere la versión larga de su nombre, Cloud Gaming es gratis para todos aquellos con una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate. Xbox Game Pass Ultimate , el servicio de descarga digital de todo lo que pueda comer para Xbox One y Windows 10, cuesta £ 10.99 / $ 14.99 por mes.

Además de los juegos en la nube, la transmisión de la consola Xbox está disponible. Con la misma tecnología, los jugadores pueden usar sus propias consolas Xbox One como un servidor de juegos en la nube y, por lo tanto, transmitir sus propios juegos a un dispositivo portátil.

PlayStation ofrece algo similar en forma de PS4 Remote Play , pero Xbox Console Streaming es diferente, ya que no está restringido a tener que estar en la misma red doméstica, también puede transmitir a través de una conexión de datos móviles.

Puede encontrar más información aquí .

Aquí está la lista actual de todos los juegos disponibles en Cloud Gaming (al 15 de septiembre de 2020):

A Plague Tale: Innocence

Absolver

Después de la fiesta

Age of Wonders: Planetfall

ARCA: Supervivencia Evolved

Astroneer

Batman: Arkham Knight

Battletoads

Cazadores de batalla: Nightwar

Desierto negro

bruja

Filo sangriento

Bloodstained: Ritual de la noche

Portal del constructor de puentes

Carroña

Hijos de Morta

ClusterTruck

Crackdown 3: Campaña

Código cruzado

Darksiders Genesis

Darksiders III

DayZ

de Blob

Muerto a la luz del día

Células muertas

Edición definitiva de Dead Island

Muerte al cuadrado

Líbranos la luna

Inclinación del demonio

Descendientes

Destiny 2: expansión Shadowkeep & Forsaken (disponible a partir del 22 de septiembre)

DiRT 4

No mueras de hambre

Héroes de Double Kick

Drake Hollow

Mazmorra del infinito

Entra en la armazmorra

F1 2019

Fallout 76

Farming Simulator 17

Felix el segador

Pesca Sim World: Pro Tour

Para el rey

Forrajeador

Forza Horizon 4

Mentes fracturadas

Frostpunk: Edición de consola

Gato Roboto

Gears of War 1: Ultimate Edition

Gears of War 4

Gears of War 5

Simulador de cabra

Golf con tus amigos

Conectado a tierra

¡Guacamelee! 2

Halo 5: Guardianes

Halo Wars 1: Edición definitiva

Halo Wars 2

Halo: la colección del jefe maestro

Halo: asalto espartano

Hellblade: Senuas Sacrifice

Hola vecino

Hollow Knight (Renovación)

Carreras de tiro caliente

Caída humana plana

Hyperdot

Forajido del hipnospacio

Indivisible

Viaje al planeta salvaje

Katana ZERO (próximamente)

Killer Instinct DE

Kona

Nivel de la cabeza

Montañas solitarias: cuesta abajo

Marvel vs.Capcom: Infinito

Metro 2033 Redux

Tierra Media: Sombra de Guerra

Minecraft: Mazmorras

MINIT

Momodora: ensueño bajo la luz de la luna

Pluriempleado

Mortal Kombat X (no disponible en Corea)

Mount & Blade: banda de guerra

Mudarse

Mudrunner

Munchkin: Quacked Quest

Mutant Year Zero: Road to Eden

Mi tiempo en Portia

Abismo de neón

Nuevo cuento de Super Lucky

NieR: Autómatas

Llamada nocturna

Night in the Woods (próximamente)

Cielo de nadie

Profeta en ninguna parte

Observación

Ori y el bosque ciego: Edición definitiva

Ori y la voluntad de los Wisps

¡Sobrecocido! 2

Sin bueyes

Patológico 2

Pikuniku

Pillars of Eternity: Edición completa

Power Rangers: Batalla por la red

ReCore: Edición definitiva

Remnant: From the Ashes

Resident Evil 7 Biohazard

Aumentando el brillo

River City Girls (próximamente)

Sea of Thieves: Anniversary Edition

Sal marina

Vecino secreto

Guerrero de las Sombras 2

Mata a la aguja

Francotirador Elite 4

Spiritfarer

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Stellaris

Stranger Things 3: El juego

Calles de rabia 4

Calles de Rogue

Subnautica

Sobreviviendo a Marte

Tacoma

Dime por qué Episodio 1-3

Terraria

The Bards Tale IV: Directors Cut

El cuento del bardo remasterizado y resuelto

Trilogía del cuento del bardo

El cristal oscuro: tácticas de la era de la resistencia

The Elder Scrolls Online

Los jardines entre

El paquete de fiesta Jackbox 4

La larga oscuridad

El señor de los anillos: juego de cartas de aventuras

El mensajero

Los mundos exteriores

La oleada 2

El Touryst

The Witcher 3: Wild Hunt

Los escapistas 2

El principio de Talos

La prueba de Turing

The Walking Dead: A New Frontier - Episodio 1 al 5

The Walking Dead: Michonne - Episodio 1-3

The Walking Dead: segunda temporada

theHunter: Llamada de lo salvaje

Thronebreaker: The Witcher Tales

Simulador de batalla totalmente preciso

Servicio de entrega totalmente confiable

Touhou Luna Nights

Tracks - El juego de trenes

Trailmakers

Train Sim World 2020

Hospital de dos puntos

Socavar

Juego de ganso sin título

Bastardos del Vacío

Wandersong

Warhammer Vermintide 2 (próximamente)

Wasteland Remastered

Wasteland 2: versión del director

Wasteland 3

Somos felices pocos

Al oeste de los muertos

Mago de la leyenda

Guerra Mundial Z

Gusanos WMD

Crisis de Xeno

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Escrito por Rik Henderson. Edición por Dan Grabham.