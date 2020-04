Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Microsoft tiene su propia plataforma de juegos en la nube , que se ejecuta como parte de un programa de previsualización pública en determinados países.

Project xCloudtrae los juegos de Xbox One a las plataformas móviles, primero en forma de prueba beta y luego como servicio de suscripción.

Aquí está todo lo que necesita saber sobre el servicio de juegos en la nube de Xbox , incluidos qué dispositivos son compatibles y cómo puede probarlo usted mismo de forma gratuita.

Project xCloud es el nombre en clave dado a la plataforma de juegos en la nube de Microsoft que está diseñado como un servicio complementario a su Xbox Oney próximo Consolas de juegosXbox Series X.

Es un servicio de streaming, en el que todos los juegos están alojados en servidores remotos y el video de juego en vivo se envía a un dispositivo compatible a través de Internet. A cambio, los códigos de mando se envían en la otra dirección, por lo que, a todos los efectos, se siente como si estuvieras jugando un juego cargado en el dispositivo mismo, ya sea un televisor inteligente, un PC, una tableta o un teléfono inteligente.

No es una idea nueva; PlayStation Now está disponible en consolasPS4 durante varios años; Nvidia lanzó el GeForce Now a principios de 2020; y el principal rival de xCloud, el Stadia, lanzado en noviembre de 2019. Sin embargo, Microsoft cree que tiene una ventaja clara sobre los demás, ya que promete utilizar eventualmente su vasta biblioteca de más de 3.000 juegos de Xbox y PC.

También cuenta con una de las redes de centros de datos más grandes del mundo.

Esto, combinado con la red de servidores en la nube de Azure de la empresa, garantizará que las solicitudes de juegos se puedan atender localmente en lugar de en continentes, lo que podría reducir la latencia al acortar la distancia entre el usuario final y el centro de datos.

La

latencia es el enemigo de los juegos en la nube, a menudo añadiendo muchos milisegundos entre pulsaciones de botones y acciones realizadas en pantalla. Y, aunque eso no suena mucho, los milisegundos son vitales cuando se trata de juegos. Digamos que presionas el botón para disparar a un enemigo en ataque, unos pocos milisegundos de latencia puede ser la diferencia entre golpearlos y no. O bien, en un juego de conducción como Forza Horizon 4, la diferencia entre dar la vuelta de una esquina o terminar envuelto alrededor de un árbol.

Si Microsoft puede reducir drásticamente la latencia en comparación con los servicios de juegos en la nube que hemos probado anteriormente, podría ser un ganador.

Project xCloud no está diseñado para reemplazar consolas de juegos existentes o futuras. Microsoft cree que es un tipo diferente de servicio que atiende a un tipo diferente de usuario.

Para empezar, aunque puede ser accesible a través de la familia de máquinas Xbox One (más la Serie X) eventualmente, xCloud también estará disponible en teléfonos, tabletas, decodificadores, televisores, etc. Básicamente, cualquier cosa que tenga una pantalla y una conexión a Internet.

« Estamos desarrollando Project xCloud no como un reemplazo para las consolas de juegos, sino como una forma de ofrecer la misma elección y versatilidad que los amantes de la música y el vídeo disfrutan hoy en día. Estamos agregando más formas de jugar a juegos de Xbox», dijo el CVP de Microsoft de juegos en la nube, Kareen Choudry en marzo de 2019.

« [Esto] también abrirá el mundo de Xbox a aquellos que de otro modo no posean hardware de juego tradicional y dedicado. Los juegos de verdadera calidad de consola estarán disponibles en dispositivos móviles, proporcionando a los más de 2 mil millones de jugadores de todo el mundo una nueva puerta de entrada a contenido exclusivo de consola y PC.»

Cuando se lance por completo, albergará cientos de juegos de Xbox, títulos actuales y de archivo de su vasto catálogo de Xbox One, como mínimo.

Microsoft afirma que tiene la capacidad técnica de transmitir muchos más juegos de los catálogos posteriores de sus tres generaciones de consolas, incluso juegos para PC con Windows. A diferencia de Google Stadia, los desarrolladores no tienen que modificar o adaptar sus juegos para que funcionen. Si ya funcionan en una Xbox One, funcionarán en xCloud: «Project xCloud tiene la capacidad técnica de transmitir más de 3.500 juegos, sin ningún cambio o modificación requerido por un desarrollador», dijo el Mayor Nelson de Xbox en una publicación en mayo de 2019.

« En otras palabras, los desarrolladores podrán escalar drásticamente sus juegos existentes a través de dispositivos, sin desarrollo adicional, sin mantenimiento adicional de la base de código y sin actualizaciones separadas. Cuando un desarrollador actualice la versión de Xbox One de su título, esas actualizaciones también se aplicarán a todas las versiones disponibles en Project xCloud sin ningún trabajo adicional».

La vista previa pública de xCloud, que comenzó en el Reino Unido, Estados Unidos y Corea en octubrey desde entonces se ha ampliado a 11 naciones europeas adicionales, ofrece más de 90 juegos, incluyendo Halo 5: Guardianes,Gears 5, Killer Instinct y Mar de Ladrones.

Se dice que, una vez que estén completamente disponibles, los jugadores podrán acceder a todos los juegos que hayan asignado actualmente a sus cuentas de Xbox Live, incluidos todos los juegos comprados en toda su biblioteca y Títulos deXbox Game Pass , si tienes una suscripción a ese servicio. ¿

El proyecto xCloud soft se lanzó en octubre, como parte de una vista previa pública.

Está disponible en Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Corea del Sur, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.

Puederegistrar su interés para participar aquí(o aquí si está en Corea). Las invitaciones se extenderán gradualmente a los que se inscriban.

La vista previa pública no es el servicio completo, solo una versión pared-back para probar por ahora. También hay algunas advertencias a usar.

El principal es que la vista previa de Project xCloud es principalmente para dispositivos Android. Xbox lanzó una versión para iOS , pero es muy limitada en la actualidad.

Por lo tanto, necesita un teléfono o tableta con Android 6.0 o superior y con Bluetooth 4.0 al menos, una cuenta Microsoft y un mando inalámbrico Xbox One habilitado para Bluetooth. Xbox también recomienda que adquiera un soporte para teléfono para el mando, a menos que esté jugando usando una tableta.

Sin embargo, el montaje es razonablemente barato. Hemos encontrado un paquete de tres de ellos por tan solo9,99 £en Amazon.es, por ejemplo.

Todavía no tenemos una idea sobre cuándo se puede iniciar el servicio completo.

La vista previa de Project xCloud es gratuita para todos los invitados. Sin embargo, aunque Project xCloud será casi seguro un servicio de suscripción, todavía no sabemos cuánto será el servicio completo cuando se lance.

El

servicio rival de Sony, PlayStation Now, cuesta 8,99 £al mes en el Reino Unido, pero eso también permite descargas. Google Stadiatambién cuesta 8,99 £al mes por una suscripción a Stadia Pro, pero eso no incluye acceso a muchos juegos, solo transmisiones de mejor calidad y títulos gratuitos mensuales, al igual que la Xbox Servicio Gold en vivo.

Xbox Game Pass, el servicio de descarga digital de todo lo que puedas para Xbox One es de 7,99 £al mes (o 10,99 £para Game Pass Ultimate). Esa podría ser la mejor indicación de precio hasta ahora.

Aún no conocemos la lista completa de dispositivos que terminarán ejecutando xCloud, pero la vista previa pública es Android e iOS (en algunas circunstancias), por lo que también es un shoo-in para el servicio completo.

Desde el lanzamiento de iOS 13, los controladores Xbox One funcionan en iPhone y iPad, así como en dispositivos Android a través de Bluetooth.

En términos de otros controladores y controles, Microsoft ha dicho que los controles táctiles en pantalla podrían desarrollarse para juegos, por lo que esa es una forma de proporcionar la experiencia en otros dispositivos también, pero no estamos tan interesados en la idea de intentar navegar a través de una sesión hardcore de Doom Eternal usando el tacto.

La compañía está incursionando con sus propios conceptos de controlador de clip estilo Nintendo Switch, como se detalla en una patente archivada y documento interno filtrado, por lo que podrían ser disponible para los propietarios de teléfonos inteligentes y tabletas en el futuro.

Aparte de esos, se cree que el acceso a Project xCloud también se proporcionará a través de televisores y decodificadores, como televisores inteligentes Samsung y LG y cajas de TV Android.

Además de xCloud, la transmisión de la consola Xbox también está disponible en vista previa pública.

Con la misma tecnología, los jugadores pueden usar sus propias consolas Xbox One como servidor xCloud y, por lo tanto, transmitir sus propios juegos a un dispositivo portátil.

PlayStation ofrece algo similar en la forma de PS4 Remote Play, pero la transmisión de la consola Xbox es diferente, ya que no se limita a tener que estar en la misma red doméstica, también puede transmitir a través de una conexión de datos móviles.

Puedes encontrar más información aquí.