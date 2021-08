Xbox Cloud Gaming: precio, plataformas y todo lo que necesita saber

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Microsoft tiene su propia plataforma de juegos en la nube. Llamado Cloud Gaming con Xbox Game Pass Ultimate, también conocido como Xbox Cloud Gaming, ofrece más de 200 Xbox Series X / S, Xbox One, Xbox 360 y juegos originales de Xbox para jugar en PC, Mac, Chromebook, Android y Dispositivos iOS a través de una conexión de datos.

Pronto también se lanzará en las propias consolas Xbox, lo que permitirá a los propietarios de Xbox One jugar juegos de Xbox Series X y eliminará otros para ahorrar espacio en el disco duro al jugar muchos juegos de forma remota.

Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre el servicio de juegos en la nube de Xbox , incluidos los dispositivos compatibles y todos los juegos disponibles.

Llamado "Proyecto xCloud" durante sus primeros días, Xbox Cloud Gaming es la plataforma de transmisión de juegos de Microsoft que está diseñada como un servicio complementario a sus consolas de juegos Xbox One y Xbox Series X / Series S. Está disponible en 22 países como parte de la membresía de Xbox Game Pass Ultimate.

También está disponible en Australia, Brasil, Japón y México durante un período de vista previa antes de integrarse en Games Pass Ultimate en esos países también, en algún momento en el futuro.

Es un servicio de transmisión, ya que todos los juegos están alojados en hardware Xbox Series X personalizado ubicado en servidores remotos de todo el mundo. El video del juego en vivo se envía a un dispositivo compatible a través de Internet. A cambio, los códigos del controlador se envían en la otra dirección, por lo que, a todos los efectos, se siente como si estuvieras jugando un juego cargado en el dispositivo.

No es una idea nueva; PlayStation Now ha estado disponible en las consolas PS4 durante varios años; Nvidia tiene GeForce Now disponible en PC y dispositivos móviles; y el principal rival de Cloud Gaming, Stadia de Google, lanzado en 2019. Sin embargo, el servicio de Microsoft no es una oferta separada, es una adición sin costo a su esquema de membresía Xbox Game Pass Ultimate existente.

Microsoft cree que Cloud Gaming es uno de los mejores servicios de transmisión de juegos porque utiliza la enorme red de centros de datos de la empresa en todo el mundo. Esto garantiza que las solicitudes de juegos se puedan atender localmente en lugar de a través de continentes, lo que potencialmente reduce la latencia al acortar la distancia entre el usuario final y el centro de datos.

La latencia es el enemigo de los juegos en la nube, a menudo agrega muchos milisegundos entre las pulsaciones de botones y las acciones realizadas en la pantalla. Y, si bien eso no parece mucho, los milisegundos son vitales cuando se trata de juegos. Digamos que presionas el botón para disparar a un enemigo que se precipita, unos milisegundos de latencia pueden ser la diferencia entre golpearlos o no. O, en un juego de conducción como el próximo Forza Horizon 5 , la diferencia entre derrapar con éxito en una esquina o terminar envuelto alrededor de un árbol.

Xbox Cloud Gaming no está diseñado para reemplazar las consolas de juegos. En cambio, funciona en paralelo a las máquinas de la compañía, ofreciendo muchos de los mismos juegos e incluso permitiendo que los juegos guardados se recuperen y continúen sin importar qué dispositivo uses: móvil, consola o incluso PC.

Como está disponible como parte del esquema de membresía Xbox Game Pass Ultimate de la compañía, que también incluye más de 300 juegos para descargar a Xbox One o Xbox Series X / S, 200 juegos para PC, Xbox Live Gold y EA Play, se ve más que una extensión de los juegos de consola, no un reemplazo.

Básicamente, Cloud Gaming es una forma ideal de llevar tu experiencia Xbox en un dispositivo portátil, ya sea que estés en casa o fuera de ella.

Cloud Gaming con Xbox Game Pass Ultimate está disponible en 22 países como una aplicación dedicada para dispositivos Android. Los usuarios de PC con Windows pueden jugar juegos en la nube a través de la aplicación nativa de Xbox, y también está disponible a través de un navegador web en iOS, Mac y Chromebook. Safari, Chrome y el propio navegador Edge de Microsoft son compatibles.

Para Android, debe descargar la aplicación Xbox Game Pass desde Google Play o Samsung Galaxy Store . Puede jugar juegos en la nube a través de la aplicación, además de la lista de deseos e incluso descargar juegos a su consola Xbox o PC con Windows.

Si desea jugar a través de iPhone o iPad, debe dirigirse a xbox.com/play en el navegador web Safari de su dispositivo. Luego, puede crear una aplicación web para su pantalla de inicio que salta directamente al servicio con un solo toque. Aquí están nuestras instrucciones detalladas sobre cómo hacerlo funcionar: Cómo jugar Xbox Cloud Gaming en iPhone y iPad .

Los iPhones y iPads compatibles se muestran a continuación. Otros pueden funcionar, pero estos son los dispositivos iOS y iPadOS verificados por Microsoft.

iPad Air (3.ª generación)

iPad Air (cuarta generación)

iPad Pro 11 2.a generación

iPad Mini de 5.a generación

iPad de 8.a generación

iPhone XR

iPhone XS

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

También puede jugar directamente en un navegador web en Mac y Chromebook, aunque los propietarios de este último también pueden instalar la aplicación dedicada de Android en su computadora portátil directamente.

Para jugar en una PC con Windows, simplemente abra la aplicación Xbox y siga las instrucciones.

Xbox también lanzará la accesibilidad para juegos en la nube en Xbox One y Xbox Series X / S a finales de este año (a partir de otoño para Xbox Insiders). Esto permitirá a los propietarios de Xbox One jugar a las versiones de juegos de Xbox Series X (aunque con restricciones, como la resolución). Los propietarios de Xbox Series X / S podrán jugar juegos sin tener que instalarlos primero, lo que ahorrará espacio de almacenamiento.

Entre los países cubiertos se encuentran Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Corea del Sur, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. Puede ver una lista completa de países con soporte para juegos en la nube aquí .

También está disponible en Australia, Brasil, Japón y México, en idiomas localizados, pero solo como parte de un programa de vista previa por ahora. Si tiene éxito, también podría expandirse al servicio completo que se disfruta en otros países. Cualquiera en esas regiones puede registrarse para jugar la prueba gratuita aquí .

Varios juegos en Cloud Gaming ahora cuentan con controles táctiles (alrededor de 50 de ellos, en la actualidad). Sin embargo, en su mayoría, también necesitará un controlador inalámbrico Xbox One habilitado para Bluetooth para reproducir los títulos de manera efectiva. Xbox también recomienda que adquiera un soporte de teléfono para el controlador, a menos que esté jugando con una tableta.

Sin embargo, el soporte es razonablemente económico.

Como sugiere la versión larga de su nombre, Cloud Gaming es gratis para todos aquellos con una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate. El servicio de descarga digital de todo lo que pueda comer para Xbox One, Series X / S y Windows 10 cuesta £ 10.99 / $ 14.99 por mes.

Además de Cloud Gaming, Xbox Remote Play está disponible. Con la misma tecnología, los jugadores pueden usar sus propias consolas Xbox One o Series X / S como un servidor de juegos en la nube y, por lo tanto, transmitir sus propios juegos a un dispositivo portátil.

PlayStation ofrece algo similar en forma de PS4 y PS5 Remote Play , pero Xbox Remote Play es diferente ya que no está restringido a tener que estar en la misma red doméstica, también puede transmitir a través de una conexión de datos móviles.

Puede obtener más información al respecto aquí .

Aquí está la lista actual de todos los juegos disponibles en Cloud Gaming (al 25 de agosto de 2021):

A Plague Tale: Innocence

ARCA: Supervivencia Evolved

Arte de rally

Astroneer

Gotas atómicas

Banjo-Kazooie

Banjo-Tooie

Batman: Arkham Knight

Campo de batalla v

Battletoads

Beholder Complete Edition

Desierto negro

bruja

Filo sangriento

Blinx: el barrendero del tiempo

Bloodroots

Boyfriend Dungeon

Portal del constructor de puentes

Fábulas de insectos: el árbol joven eterno

Llamada del mar

Carroña

Carto

Celeste

Hijos de Morta

Horizontes de ciudades

ClusterTruck

Código de la vena

Conan Exiliados

Control

Represión 3

Críquet 19

Crimson Skies: High Road to Revenge

Cris Tales

Maldición de los dioses muertos

Sombra cibernética

Alianza Oscura

Mazmorra más oscura

DayZ

Muerto a la luz del día

Células muertas

Deep Rock Galáctico

Descendientes

Desperados III

Destino 2

¡Destruye a todos los humanos!

Suciedad 5

Deshonrado 2

Edición Definitiva de Dishonored

Deshonrado: Muerte del forastero

Aventuras de Disneyland

Academia de Dodgeball

Condado de Donut

Perdición (2016)

Perdición (1993)

Doom 3

Doom 64

Doom Eternal

Doom II (Clásico)

Neón Dragón Doble

Héroes de doble patada

Dragon Age: Inquisición

Constructores de Dragon Quest 2

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Edición definitiva

Drake Hollow

Eastshade

Actualización de la temporada de eFootball PES 2021

Elite peligroso

Imperio del pecado

Entra en la armazmorra

F1 2019

Aniversario de Fabe

Fábula II

Fábula III

Fallout 3

Fallout 4

Fallout 76

Fallout New Vegas

Farming Simulator 19

Cinco noches en freddys

Cinco noches en Freddys 2

Cinco noches en Freddy `s 3

Cinco noches en Freddys 4

Por honor

Forrajeador

Forza Horizon 4

Forza Motorsport 7

Frostpunk: Edición de consola

Frenesí de fusión

Bestias de pandillas

Engranajes 5

Gears of War 2

Engranajes de guerra 3

Gears of War 4

Engranajes de juicio la guerra

Gears of War: Ultimate Edition

Tácticas de Gears

Génesis Noir

Simulador de cabra

Pasando por debajo

Golf con tus amigos

Gonner 2

Greedfall

Conectado a tierra

¡Guacamelee! 2

infierno

Halo 5: Guardianes

Halo Wars: Edición definitiva

Halo Wars 2

Halo: asalto espartano

Halo: la colección del jefe maestro

Refugio

Hellblade: El sacrificio de Senua

Hola vecino

Hollow Knight: Edición Corazón Vacío

Carreras de tiro caliente

Caída humana plana

Forajido del hipnospacio

Ikenfell

Immortal Reams: Vampire Wars

Injusticia 2

Jetpac reabastecido

Joy Ride Turbo

Evolución del mundo jurásico

Just Cause 4: recargado

Kameo

Katamari Damacy Reroll

Katana cero

Killer Instinct DE

Killer Queen Black

Última parada

Lethal League Blaze

Biblioteca de Ruina

Limbo

Montañas solitarias: cuesta abajo

Lumines remasterizado

Madden NFL 20

Come-hombres

Mass Effect: Andrómeda

MechWarrior 5: Mercenaries

Tierra Media: Sombra de Guerra

Minecraft: Mazmorras

Catalizador del borde del espejo

MLB El Show 21

Santuario de monstruos

Tren monstruo

Pluriempleado

Morkredd

MotoGP 20

Mount & Blade: banda de guerra

Mi tiempo en Portia

Chico Narita

NBA 2K21

Need for Speed Heat

Abismo de neón

Neoverse

Nuevo cuento de Super Lucky

NieR: Autómatas

Noche en el bosque

Cielo de nadie

Profeta en ninguna parte

Olvido

Viajero de Octopath

Omno

Ori y el bosque ciego: Edición definitiva

Ori y la voluntad de los Wisps

Durar 2

Outriders

¡Sobrecocido! 2

Peggle 2

Perfecto oscuro

Perfecto Dark Zero

¡Phogs!

Pikuniku

Pillars of Eternity: Edición completa

Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition

Planet Coaster: Edición de consola

Plants vs Zombies: Batalla por Neighborville

Plantas vs Zombies Garden Warfare 2

Campos de batalla de PlayerUnknown (PUBG)

Power Rangers: Batalla por la red

Presa

Proyecto Invierno

Psiconautas

Psiconautas 2

Quake remasterizado

Rabia

Rabia 2

Lluvia en su desfile

Raji: una epopeya antigua

Recompilar

ReCore: Edición definitiva

Red Dead Online

Remnant: From the Ashes

Resident Evil 7 Biohazard

Chicas de River City

Rush: Una aventura de DisneyPixar

AzoteBringer

Sea of Thieves

Segunda extinción

Vecino secreto

Guerrero de las Sombras 2

Patinar 3

Mata a la aguja

Ranchero de limo

Francotirador Elite 4

SnowRunner

Spiritfarer

Star Renegades

Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Battlefront II

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Stealth Inc 2: Un juego de clones

Empinado

Stellaris

Stranger Things 3: El juego

Calles de rabia 4

Calles de Rogue

Subnautica

Supercaliente: Eliminación de control mental

Supraland

Dime por qué Episodio 1-3

Terraria

El ascenso

The Bards Tale IV: Directors Cut

El cuento del bardo remasterizado y resuelto

La trilogía del cuento del bardo

The Catch: Carpa y pesca gruesa

El cristal oscuro: tácticas de la era de la resistencia

The Elder Scrolls III: Morrowind

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

The Elder Scrolls Online

El mal interior

El mal dentro de 2

El Falconeer

Los jardines entre

El pequeño acre

La larga oscuridad

La médium

Los mundos exteriores

Los Sims 4

La oleada 2

The Walking Dead: A New Frontier (Episodios 1-5)

The Walking Dead: Michonne

The Walking Dead: segunda temporada

The Walking Dead: La primera temporada completa

El salvaje de corazón

theHunter: Llamada de lo salvaje

Thronebreaker: The Witcher Tales

Tom Clancys Rainbow Six Siege - Edición de lujo

Torchlite III

Simulador de batalla totalmente preciso

Servicio de entrega totalmente confiable

Touhou Luna Nights

Trailmakers

Train Sim World 2

Tropico 6

Doce minutos

Hospital de dos puntos

Debajo del cuento

Desentrañar dos

Héroes rebeldes

Hasta el final

Viva Piñata

Viva Piñata: Problema en el paraíso

Warhammer Vermintide 2

Wasteland Remastered

Wasteland 2: versión del director

Wasteland 3

Somos felices pocos

Lo que queda de Edition Finch

Almacén de Wilmot

Wolfenstein: el nuevo orden

Wolfenstein: la sangre vieja

Wolfenstein: YoungBlood

Wolfenstein II: El nuevo coloso

Guerra Mundial Z

Gusanos retumban

Gusanos WMD

Wreckfest

Crisis de Xeno

Yakuza 0

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

Yakuza 5 Remastered

Yakuza 6: La canción de la vida

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Yakuza: como un dragón

Si, Su Gracia

Yooka-Laylee y la guarida imposible

Zombie Army 4: Guerra muerta