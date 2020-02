Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Todos los meses, los jugadores de Xbox One pueden descargar y jugar una selección de juegos gratuitos como parte de una suscripción a Xbox Live Gold.

Sin embargo, Xbox Live Gold es más que solo juegos gratuitos. También le da a Xbox One X , Xbox One S o incluso a los propietarios originales de Xbox One la oportunidad de jugar sus juegos en línea y descuentos en muchos juegos digitales en la Tienda Xbox.

La membresía en el Reino Unido generalmente cuesta £ 17.99 por tres meses o £ 49.99 por la membresía de un año completo cuando se paga por adelantado. Alternativamente, puede optar por pagar mensualmente por £ 6.99 al mes.

Sin embargo, en nuestra opinión, la mejor manera de suscribirse es a través de Xbox Game Pass Ultimate. Por solo £ 10.99 por mes, obtienes la membresía Xbox Live Gold, Xbox Game Pass con acceso a más de 200 juegos para descargar y jugar, además de Xbox Game Pass para PC con más de 100 títulos de Windows 10.

squirrel_widget_158169

Aquí está la lista gratuita de Juegos Xbox con Gold para marzo de 2020:

Disponible del 1 al 31 de marzo de 2020

Después de recompensar a los miembros Gold con Batman: The Telltale Adventure hace un par de meses, Xbox ahora ha agregado la secuela. Obtienes los cinco episodios en la temporada del juego de aventuras, que ve el regreso del Joker. Oh si.

Disponible del 16 de marzo de 2020 al 15 de abril de 2020

Los juegos Shantae de inspiración retro siempre han sido bien recibidos en estas partes y Half-Genie Hero no es la excepción. El juego de plataformas de acción 2D tiene una gran capacidad de repetición, con revisiones de nivel alentadas gracias a ciertas bonificaciones que solo están disponibles una vez que se han obtenido poderes posteriores.

Disponible del 1 al 15 de marzo de 2020

Como continuación de la primera excelente aventura de acción en 3D de MercurySteam, Lords of Shadow 2 ofrece casi el mismo tipo de juego de hack and slash de maceración de botones que los fanáticos conocen y aman, pero esta vez en un entorno contemporáneo.

Disponible del 16 al 31 de marzo de 2020

Con Sonic de vuelta en las noticias gracias a su salida de película agradablemente sorprendente, tener un juego de Sonic en la lista este mes tiene mucho sentido. Sonic Generations también es un esfuerzo decente y lleno de acción, con niveles 3D que brindan una gran diversión.

Castlevania: Lords of Shadow 2 y Sonic Generations son juegos de Xbox 360 disponibles a través de compatibilidad con versiones anteriores . También están disponibles para los propietarios de Xbox 360 con Xbox Live Gold.

De los juegos gratuitos del mes pasado, Call of Cthulhu todavía estará disponible para descargar hasta el 15 de abril de 2020.