Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Cada mes, los jugadores de Xbox One pueden descargar y jugar una selección de juegos gratuitos como parte de una suscripción a Xbox Live Gold.

Sin embargo, Xbox Live Gold es más que juegos gratuitos. También brinda a Xbox One X , Xbox One S o incluso a los propietarios originales de Xbox One la oportunidad de jugar sus juegos en línea y descuentos en muchos juegos digitales en la Tienda Xbox.

La membresía en el Reino Unido generalmente cuesta £ 17,99 por tres meses o £ 49,99 por un año completo cuando se paga por adelantado. Alternativamente, puede optar por pagar mensualmente por £ 6.99 al mes.

Sin embargo, en nuestra opinión, la mejor forma de suscribirse es a través de Xbox Game Pass Ultimate. Por solo £ 10.99 al mes, obtienes membresía Xbox Live Gold, Xbox Game Pass con acceso a más de 200 juegos para descargar y jugar, además de Xbox Game Pass para PC con más de 100 títulos de Windows 10.

Disponible del 1 al 30 de septiembre de 2020

El juego que realmente mostró por primera vez el poder de Xbox One, The Division es un juego de disparos cooperativo multijugador en línea ambientado en una ciudad de Nueva York destruida. Es muy divertido, especialmente con equipos de amigos. Pero incluso cuando estás solo, puedes participar en misiones y redadas simplemente emparejando con otros.

Disponible del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2020

Una dulce aventura de apuntar y hacer clic, The Book of Unwritten Tales 2 es divertido y desafiante. Hay 20 horas de historia, por lo que debe estar atrapado por un tiempo.

Disponible del 1 al 15 de septiembre de 2020

Tú eres la Mancha, una masa gelatinosa que tiene que detener a los inkies en el mundo del color. O algo.

Disponible del 16 al 30 de septiembre de 2020

No es el más bonito a la vista en estos días, pero Armed and Dangerous de Lucasart es un verdadero clásico. Muy divertido también.

Armed and Dangerous y de Blob 2 son juegos originales de Xbox y Xbox 360 respectivamente, disponibles a través de compatibilidad con versiones anteriores . También están disponibles para los propietarios de Xbox 360 con Xbox Live Gold.

De los juegos gratuitos del mes pasado, Override: Mech City Brawl seguirá estando disponible para descargar hasta el 15 de septiembre de 2020.

Escrito por Rik Henderson.