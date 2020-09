Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Microsoft está haciendo grandes olas con los precios de sus nuevas consolas, Xbox Series S y Series X , pero es posible que no se haya dado cuenta de que ofrece una forma aún más atractiva de obtenerlas sin pagar el costo total por adelantado: Xbox All Access. , que incluye Xbox Game Pass Ultimate con su nueva consola por una tarifa mensual.

Esta puede ser una excelente manera de distribuir el costo de su nueva consola entre pagos mensuales inferiores a los que muchos de nosotros pagamos por nuestros teléfonos, y al final del plan de 24 meses, usted será el propietario absoluto de la consola.

Pocket-lint ha revisado todos los detalles para ayudarlo a descubrir exactamente cómo funciona Xbox All Access y cómo puede esperar usarlo

A través de Microsoft Stores y una variedad de socios minoristas, Microsoft ofrece su propio servicio de suscripción. Llamado Xbox All Access, incluye una consola Xbox, más de 100 juegos con Xbox Game Pass Ultimate, incluido el acceso combinado al modo multijugador en línea. No hay ningún costo inicial y paga un precio mensual durante dos años.

$ 22.99 o £ 18 (consola Xbox One S de 1TB, Xbox Game Pass Ultimate)

$ 24.99 o £ 21 (consola Xbox Series S, Xbox Game Pass Ultimate)

$ 34.99 o £ 29 (consola Xbox Series X, Xbox Game Pass Ultimate)

Por $ 23 por mes en este momento, puede obtener una Xbox One S (generalmente $ 229), además de Game Pass Ultimate (generalmente $ 15 por mes). Eso significa que el trato es en realidad más barato que comprar la consola y luego pagar la membresía por separado.

Sin embargo, las ofertas reales se encontrarán en las consolas de próxima generación y estarán disponibles pronto. Por $ 35 al mes, puede obtener una Xbox Series X, además de Game Pass Ultimate. O, por $ 25 al mes, puede hacer lo mismo con una Serie S más delgada.

No hay ningún costo inicial y el período de suscripción finaliza después de 24 meses. Y hay un 0% de TAE para esos dos años.

Sí, después de que finaliza el período de suscripción de 24 meses, los suscriptores de Xbox All Access pueden conservar el hardware de Xbox que eligieron.

Para registrarse en Xbox All Access, puede visitar Microsoft Store o, de manera mucho más conveniente, usar la página en línea vinculada aquí . Puede hacer clic en un minorista participante de Apple para el esquema.

Microsoft dijo que solo pueden participar "clientes calificados", lo que significa que los suscriptores potenciales de Xbox All Access primero deberán aprobar una verificación de crédito. Inmediatamente sabrá si califica. Microsoft no maneja el financiamiento; por ejemplo, pasa a través de Citizens One en los EE. UU. Y Klarna en el Reino Unido.

Actualmente, Xbox All Access solo está disponible en EE. UU., Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

Consulte la página de preguntas frecuentes de Microsoft para obtener más detalles técnicos.

Escrito por Max Freeman-Mills. Edición por Rik Henderson.