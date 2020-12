Consejos y trucos de Xbox One X: cómo aprovechar al máximo su consola

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Es posible que la Xbox One X se haya descontinuado ahora que las Xbox Series X y S están disponibles, pero sigue siendo la "consola de generación actual" más poderosa que existe. Y los minoristas todavía tienen acciones que están vendiendo, a menudo con un buen descuento.

Por lo tanto, si acaba de comprar uno o cree que recibirá uno para Navidad, es posible que desee saber exactamente cómo podría ayudarlo a mejorar su vida de juego.

Es por eso que hemos reunido una lista práctica de consejos y trucos para ayudarlo a acostumbrarse a su nueva Xbox One X.

Como la Xbox One X puede reproducir muchos juegos nativos de Xbox One con gráficos mejorados, velocidades de fotogramas, tiempos de carga o los tres, debes asegurarte de que tus juegos estén actualizados.

Puede ver cuáles de sus juegos se han mejorado visitando Mis juegos y aplicaciones y, en la esquina superior derecha, filtrando los juegos instalados por "Juegos mejorados de Xbox One X". De esa manera, solo aparecerán los que tengan parches One X.

Si está actualizando de una Xbox One S a una Xbox One X, simplemente puede quitar la One S y usar exactamente los mismos cables para la nueva consola.

Si está reemplazando una Xbox One, deberá cambiar el cable de alimentación ya que la máquina más antigua usaba un bloque de alimentación externo mientras que la Xbox One X (y One S) tienen unidades de alimentación internas. Es posible que también deba cambiar el cable HDMI si el suyo es particularmente antiguo. Es mejor asegurarse de que el cable HDMI esté clasificado para HDMI 2.0 ya que es capaz de transmitir señales 4K 60Hz y HDR.

Aunque puede usar felizmente la Xbox One X en un televisor Full HD de 1080p, con el beneficio de las imágenes mejoradas que aún funcionan, aunque no a la resolución máxima, definitivamente obtendrá el mejor rendimiento al conectarlo a un televisor 4K HDR.

Pero incluso si tiene un televisor 4K HDR, debe asegurarse de que HDR esté habilitado para el puerto HDMI que planea usar con la Xbox One X. Muchos fabricantes de televisores, por razones que ellos mismos conocen, envían sus televisores HDR con HDR desactivado en cada puerto.

Encontrará una opción en la configuración de su televisor respectivo (consulte su manual) para habilitar HDR. En un televisor LG moderno con webOS, por ejemplo, es en la configuración general, que aparece como HDMI Ultra HD Deep Color, donde puede activar HDR para cada uno de los puertos HDMI disponibles. Solo con estos habilitados, verá los colores y el contraste más amplios de HDR10 utilizados por Xbox One X.

Si tiene un sistema de sonido envolvente Dolby Atmos o una barra de sonido, tendrá que descargar una aplicación para asegurarse de que las películas compatibles emitan los canales de sonido correctos. Descargue la aplicación Dolby Access y siga las instrucciones de instalación. De hecho, es bastante fácil.

Si desea experimentar Dolby Atmos a través de auriculares, deberá pagar una tarifa única de alrededor de £ 14. La aplicación es gratuita si solo está utilizando altavoces o amplificadores Dolby Atmos conectados.

Además de HDR10, Xbox One X es capaz de mostrar Dolby Vision, un formato HDR alternativo que algunos creen que es mejor. Actualmente, solo funciona en televisores compatibles y con Netflix. Sin embargo, si su televisor es compatible ( puede ver una lista aquí ), todo lo que tiene que hacer es dirigirse a Configuración, luego Pantalla y sonido, Salida de video, Modos de video y hacer clic en Permitir Dolby Vision.

También necesitará una suscripción Premium a Netflix para acceder a las versiones Dolby Vision de programas y películas. Eso cuesta £ 13,99 por mes.

La Xbox One X viene con 1 TB de espacio de almacenamiento pero, considerando que algunos juegos mejorados pueden tener más de 100 GB cada uno, incluso eso puede llenarse pronto. Afortunadamente, puede expandir el almacenamiento simplemente, pero conectando un disco duro externo USB 3.0 a uno de los tres puertos USB incluidos.

Puede averiguar exactamente cómo hacerlo en nuestra práctica guía: cómo actualizar su almacenamiento de Xbox One en 2 TB y más . Una vez agregado, el disco externo se puede configurar como la ubicación principal para almacenar juegos e incluso conectarse a otras consolas Xbox One, como amigos, para continuar jugando cualquier título instalado, siempre que haya iniciado sesión en su propio perfil.

Si desea jugar juegos en línea, deberá suscribirse a Xbox Live Gold. Sin embargo, además de darte la posibilidad de jugar contra millones de otros jugadores a través de Internet, también te ofrece juegos gratis cada mes. Y estarán disponibles para usted mientras continúe suscrito.

Xbox Live Gold cuesta £ 6.99 al mes, £ 17.99 por tres meses o 49.99 por un año completo si paga por adelantado.

Los miembros de Xbox Live Gold también obtienen grandes descuentos en juegos, que se rotan mensualmente. Y durante el período de grandes ventas, como el Black Friday, las ofertas suelen ser mucho más baratas para los suscriptores.

Xbox Game Pass es otra excelente manera de obtener acceso a una pila de juegos por una tarifa mensual relativamente pequeña. Si es nuevo en Xbox, puede considerar suscribirse a Xbox Game Pass, ya que ofrece más de 100 juegos de Xbox One, Xbox 360 y Xbox originales para descargar y jugar con la frecuencia que desee. Piense en ello como el Netflix de los juegos de Xbox, a un precio similar de £ 7.99 al mes .

Sin embargo, también hay un nivel más alto para Game Pass. Xbox Game Pass Ultimate cuesta £ 10.99 por mes y agrega un montón de beneficios adicionales, incluidos Xbox Live Gold, EA Play y Xbox Game Pass para PC, además de todos los juegos disponibles con el Game Pass estándar.

Al igual que con Xbox One y One S, Xbox One X es compatible con una lista cada vez mayor de Xbox 360 y juegos originales de Xbox compatibles con versiones anteriores. Si tiene alguno en la lista oficial ( que puede encontrar aquí ), puede colocar el disco en la unidad y reproducirlo como si estuviera en su formato de consola original.

Más de 1,000 títulos compatibles con versiones anteriores también están disponibles para descargar a través de la Tienda Xbox.

Además del servicio Mixer de Microsoft, que te permite transmitir imágenes en vivo de tu juego a través de Internet para que otros las vean, también puedes capturar hasta cinco minutos de juego a través de la función Game DVR. Y captura en 4K HDR en Xbox One X.

Las imágenes compartidas en Xbox Live se convertirán a 1080p automáticamente, pero puede guardar el material de resolución completa en una unidad externa para usar en otro lugar.

Agregaremos más consejos y trucos a esta función a medida que los descubramos. Por ahora, esperamos que disfrute de su nueva consola.

Escrito por Rik Henderson.