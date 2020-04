Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Xbox tiene dos servicios de suscripción para los propietarios de Xbox One. Además de Xbox Live Gold, que es obligatorio para los juegos en línea, también hay un servicio de suscripción mensual separado para los jugadores: Xbox Game Pass.

Te da acceso a más de 200 juegos para descargar y jugar en tu Xbox One por una tarifa mensual. Y, a diferencia de la prueba de Project xCloudde la empresa, Google Stadia o PlayStation Now, no es un servicio en la nube, por lo que no tienes que depender de tus propias velocidades de banda ancha para jugar.

Aquí está nuestra guía práctica de Game Pass para Xbox One, incluyendo todos los juegos actualmente en la plataforma.

Xbox Game Pass es un servicio de suscripción mensual que proporciona acceso a más de 200 juegos, comisariados por el equipo de Xbox. Puede descargarlos y reproducirlos tantas veces como desee, siempre y cuando continúe pagando la cuota mensual. Algunos de ellos también pueden dejar de estar disponibles a medida que se añadan nuevos títulos, pero también tienes la opción de comprar cualquiera de la colección directamente a precios especiales y exclusivos para miembros.

Xbox One, Xbox 360 y los juegos originales de Xbox forman parte de la alineación, estos dos últimos a través de la compatibilidad con versiones anteriores, por lo que hay muchos títulos principales para elegir.

Además, Microsoftagrega lanzamientos de día y fecha de sus propios juegos. Puede descargar y jugar Forza Horizon 4, Sea of Thieves y State of Decay 2, por ejemplo, los mismos juegos también lanzados en las tiendas.

Cómo funciona la compatibilidad con versiones anteriores de Xbox One: La lista de juegos de Xbox 360 y más

Está disponible para los propietarios de Xbox One, Xbox One Sy Xbox One X. Xbox Game Pass para PC también está disponible en Windows 10, con su propio conjunto de juegos.

Xbox Games Pass tiene un precio de 7,99 £al mes desde xbox.com/game-pass.

Usted puede cancelar en cualquier momento durante su membresía.

Otra opción le ahorrará mucho dinero si también se suscribe a Xbox Live Gold: Xbox Game Pass Ultimate. Incluso lanza Xbox Game Pass para PC en la mezcla para una buena medida. Las tres membresías te cuestan £10.99 al mes en este momento.

squirrel_widget_158169

Xbox Game Pass está disponible para todos los jugadores de Xbox One, Xbox One S, Xbox One S All-Digital Edition y Xbox One X. Solo necesitas una cuenta de Xbox Live (que está incluida en Game Pass Ultimate).

Xbox Game Pass siempre ofrecerá más de 200 juegos, compuestos por Xbox One, Xbox 360 y títulos originales compatibles con versiones anteriores de Xbox.

Algunos podrían cambiarse en el futuro para otros juegos, pero aquí está la lista actual de todos los juegos disponibles actualmente: #IDARB

Un cuento de peste: Inocencia

Absolver

ACA NeoGeo Metal Slug X

Ace Combat 7: Cielos Desconocidos

Afterparty

Edad de las Maravillas: Planetfall

Extranjero: Aislamiento

Crónicas de Alvastia

ARK: Supervivencia evolucionada

Cricket Cenizas

Astroneer

Bad North: Edición Jotunn

Batman: Arkham Knight

Cazadores de batalla: Nightwar

Desierto Negro

Bruja Blair

Cromo brillante.

Borde sangrante

Sangrentado: Ritual de la noche

Equipo de Bombardero

Borderlands: The Handsome Collection

Portal de constructores de puentes

Hermanos: Un cuento de dos hijos

Hijos de Morta

ClusterTruck

Costume Quest 2

Represión 3

Criatura en el Pozo

Darksiders III

de Blob

Dead By Daylight: Edición especial

Células Muertas

Dead Island Definitive Edition

Dead Rising 4

Muerte al cuadrado

Inclinación del demonio

Descendientes

Devil May Cry 5

Suciedad 4

Dirt Rally 2.0

Deshonrado 2

Aventuras de Disneyland

Destino

eFootBall PES 2020 Standard Edition

Entra en el Gungeon

Everspace

F1 2018

Fallout 4

Farming Simulator 17

Felix El Segador

Final Fantasy XV Edición Real

Mundo de pesca Sim: Pro Tour

Para el Rey

Forza Horizon 4: Edición estándar

Frostpunk: Edición de consola

Furias Full Metal

Gears 5 Ultimate Edition

Gears of War 4

Gears of War: Ultimate Edition

Giana Sisters: Sueños torcidos - Corte del director

Simulador de Cabra

Gonner - Edición Blueberry

Grand Theft Auto V batería recargable

¡ Guacamelee! 2

¡ Guacamelee! Campeonato Super Turbo

Halo 5: Guardianes

Halo Wars 2

Halo Wars: Edición Definitiva

Halo: Asalto espartano

Halo: The Master Chief Collection

Hellblade: Sacrificio de Senua

Hola vecino

Hollow Knight: Voidheart Edition

Caída humana plana

Indivisibles

Viaje al planeta salvaje

Fuerza de salto

Killer Instinct Classic

Killer Instinct 2 Classic Negro

Instinto asesino: Edición definitiva

Reino Ven: Liberación

Corazones del Reino III

Kona

La vida es extraña 2 (Episodios 1-5)

Montañas Solitarias: Descenso

Marvel vs Capcom: Infinito

Max: La maldición de la hermandad

Mega Man Legacy Collection 2

Metal Gear Solid V: El dolor fantasma

Metal Gear Survive

Metro 2033 Redux

Éxodo Metro

Metro: Last Light Redux

Tierra Media: Sombra de la Guerra

Minecraft

Mazmorras de Minecraft

Minit

Momodora: Reverie bajo la luz de la luna

Monster Hunter: Mundo

Lechero de luna

Mortal Kombat X

MudRunner

Munchkin: Quacked Quest

Mutant Year Zero: Camino al Edén

Mi amigo Pedro

Mi Tiempo en Portia

Naruto a Boruto: Shinobi delantero

NBA 2K20

Cromo neón

NieR: Los autómatas se convierten en la edición de los dioses

El viaje del viejo

Ori y el bosque ciego: Edición definitiva

Ori y la voluntad de los Wisps

Salvaje exterior

¡ Cocinado! 2

Sin oxeno

Pandemia: El juego de mesa

Patológica 2

Día de pago 2: Edición Crimewave

Pikuniku

Pilares de la Eternidad: Edición Completa

Campos de batalla de PlayerUnknown

Power Rangers: Batalla por la red

Presa

Quantum Break

Rabia 2

Reproducción rara

ReCore: Edición definitiva

Remanente: De las cenizas

Revelaciones malvadas residentes

Rime

Riptide GP: Renegado

Levantarse y brillar

Riverbond

Liga Rocket

Ruiner

Rush: Una aventura de DisneyPixar

Ryse: Hijo de Roma

ScreamRide

Sea of Thieves: Edición Aniversario

Sal marina

Vecino Secreto

Tácticas de las Sombras: Hojas del Shogun

Guerrero de las Sombras 2

Silence - El Mundo Susurrado 2

Matar a la Aguja

Humo Y Sacrificio

Sniper Elite 4

Estado de Decay 2: Edición Juggernaut

Estado de decadencia: año uno

SteamWorld Dig 2 Negro

Stellaris: Edición de consola

Subnautica

Puesta de sol Overdrive

Cuento de Super Lucky

Superhot

Supermercado Shriek

Sobrevivir a Marte

Espada Arte Online: Bala Fatal

Tacoma

Tekken 7

Terraria

The Banner Saga

The Banner Saga 2

The Banner Saga 3

El cuento del bardo IV: Corte del director

La trilogía del cuento del bardo

El libro de cuentos no escritos 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Los escapistas 2

La llama en el diluvio

Los jardines entre

The Jackbox Party Pack 3

El videojuego de la película Lego Ninjago

El Señor de los Anillos: Juego de cartas de aventura

Los Mundos Exteriores

The Surge 2

El principio de Talos

La prueba de Turing

The Walking Dead: La primera temporada completa

The Walking Dead: Temporada 2

The Walking Dead: Michonne - La temporada completa

The Walking Dead: Una nueva frontera - La temporada completa (Episodios 1 - 5)

El Cazador: Llamada de la Salvaje

El brujo 3: caza salvaje

Billete para viajar

Simulador de batalla totalmente preciso (Vista previa del juego)

Servicio de entrega totalmente fiable

Tracks - El juego del tren

Train Sim World

Hospital de dos puntos

Juego de ganso sin título

Vambrace: Alma fría

Bastardos del Vacío

Canción errante

Groove de la guerra

Wasteland 2: Corte del director

Remastered Wasteland

Somos unos pocos felices

Westerado: doble cañón

Lo que queda de Edith Finch

Mago de leyenda

Wolfenstein: El nuevo orden

Wolfenstein II: El nuevo coloso

Wolfenstein: Youngblood

Guerra Mundial Z

Worms W.M.D.

Yakuza 0

Yoku's Island Express

Yooka-Laylee

Zoo Tycoon: Colección Animal Ultimate

* Disponible para pre-ordenar y descargar y luego jugar después del lanzamiento.

Banjo-Kazooie

Banjo Kazooie: N N B

Banjo-Tooie

Trenza

Doble Dragón Neón

Aniversario de fábula

Fábula II

Fábula III

Fallout: Nueva Vegas

Gears of War

Gears of War 2

Gears of War 3

Gears of War: Juicio

Hydro Thunder

Jetpac Reabastecido

Kameo

King of Fighters 98: Ultimate Match

Lego Star Wars III

Efecto Masivo

Metal Gear Solid HD Edition: 2 y 3

Metal Slug 3

MX vs ATV Reflex

Ninja Gaiden II

Oscuro perfecto

Perfect Dark Zero

Samurai Shodown II

Viva Piñata

Viva Piñata: Problemas en el Paraíso