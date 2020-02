Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Xbox tiene dos servicios de suscripción para propietarios de Xbox One. Además de Xbox Live Gold , que es obligatorio para los juegos en línea, también hay un servicio de suscripción mensual separado para jugadores: Xbox Game Pass.

Te da acceso a más de 200 juegos para descargar y jugar en tu Xbox One por una tarifa mensual. Y, a diferencia de la versión de prueba Project xCloud de la compañía, Google Stadia o PlayStation Now , no es un servicio en la nube, por lo que no tiene que depender de sus propias velocidades de banda ancha para jugar.

Aquí está nuestra práctica guía de Game Pass para Xbox One, que incluye todos los juegos actualmente en la plataforma.

Xbox Game Pass es un servicio de suscripción mensual que proporciona acceso a más de 200 juegos, comisariada por el equipo de Xbox. Puede descargarlos y reproducirlos con la frecuencia que desee, siempre y cuando continúe pagando la tarifa mensual. Algunos de ellos también pueden dejar de estar disponibles a medida que se agreguen nuevos títulos, pero también tiene la opción de comprar cualquiera de la colección directamente a precios especiales exclusivos para miembros.

Xbox One, Xbox 360 y los juegos originales de Xbox son parte de la alineación, los dos últimos a través de la compatibilidad con versiones anteriores, por lo que hay muchos títulos principales para elegir.

Además, Microsoft agrega versiones diarias de sus propios juegos . Puedes descargar y jugar a Forza Horizon 4, Sea of Thieves y State of Decay 2, por ejemplo, exactamente los mismos juegos también lanzados en las tiendas.

Está disponible para los propietarios de Xbox One, Xbox One S y Xbox One X. Xbox Game Pass para PC también está disponible en Windows 10, con su propio conjunto de juegos.

Xbox Games Pass tiene un precio de £ 7.99 al mes desde xbox.com/game-pass .

Puede cancelar en cualquier momento durante su membresía.

Otra opción le ahorrará mucho dinero si también se suscribe a Xbox Live Gold: Xbox Game Pass Ultimate. Incluso arroja Xbox Game Pass para PC en la mezcla por si acaso. Las tres membresías le cuestan solo £ 10.99 por mes en este momento.

Xbox Game Pass está disponible para todos los jugadores de Xbox One, Xbox One S, Xbox One S All-Digital Edition y Xbox One X ahora. Solo necesita una cuenta Xbox Live (que se incluye en Game Pass Ultimate).

Xbox Game Pass siempre ofrecerá más de 200 juegos, compuestos por Xbox One, Xbox 360 y títulos originales compatibles con versiones anteriores de Xbox. Algunos podrían cambiarse en el futuro por otros juegos, pero aquí está la lista actual de todos los juegos que están actualmente disponibles:

#IDARB

Un cuento de peste: inocencia

Absolver

ACA NeoGeo Metal Slug X

Después de la fiesta

Age of Wonders: Planetfall

Alien: aislamiento

ARCA: supervivencia evolucionada

Cricket de cenizas

Astronauta

Bad North: Edición Jotunn

Batman: Arkham Knight

Batman: Regreso a Arkham

Battle Chasers: Nightwar

Desierto negro

bruja

Cromo ardiente

Filo sangriento*

Manchado de sangre: ritual de la noche

Tripulación de bombarderos

Borderlands: la colección guapo

Portal del constructor de puentes

Hermanos: Un cuento de dos hijos

Hijos de Morta

Cities: Skylines - Edición Xbox One

ClusterTruck

Costume Quest 2

Crackdown 3

Criatura en el pozo

Darksiders III

de Blob

Dead By Daylight: Edición especial

Células muertas

Edición definitiva de Dead Island

Dead Rising 4

La muerte al cuadrado

Inclinación del demonio

Descendientes

Deus Ex: la humanidad dividida

el diablo puede llorar 5

Suciedad 4

Dirt Rally 2.0

Deshonrado 2

Disneyland Adventures

Condenar

eFootball PES 2020 Standard Edition

Entra en la armazmorra

Everspace

F1 2018

Fallout 4

Farming Simulator 17

Felix The Reaper

Final Fantasy XV Edición Real

Fishing Sim World: Tour profesional

Para el rey

Forza Horizon 4: Edición estándar

Frostpunk: Edición de consola

Furias de metal completo

Gears 5 Ultimate Edition

Gears of War 4

Gears of War: Ultimate Edition

Giana Sisters: Twisted Dreams - Directors Cut

Simulador de cabra

Gonner - Edición Blueberry

Grand Theft Auto V

Guacamelee! 2

Guacamelee! Campeonato Super Turbo

Halo 5: Guardianes

Halo Wars 2

Halo Wars: Edición definitiva

Halo: Asalto espartano

Halo: The Master Chief Collection

Hellblade: el sacrificio de Senua

Hola vecino

Hollow Knight: Voidheart Edition

Caída humana plana

Indivisible

Fuerza de salto

Just Cause 4

Killer Instinct Classic

Killer Instinct 2 Classic

Instinto asesino: edición definitiva

Kingdom Come: liberación

Corazones del reino III

Mundos Lego

Lichtspeer: Edición de doble lanza

Life is Strange 2 (Episodios 1-5)

Montañas solitarias: cuesta abajo

Marvel vs.Capcom: Infinito

Max: la maldición de la hermandad

Mega Man Legacy Collection 2

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Metal Gear Survive

Metro 2033 Redux

Éxodo del metro

Metro: Last Light Redux

Tierra media: sombra de guerra

Minecraft

Minit

Momodora: ensueño bajo la luz de la luna

Monster Hunter: World

Pluriempleado

Mortal Kombat X

MudRunner

Munchkin: Quacked Quest

Mutante Año Cero: Camino al Edén

Mi amigo pedro

Mi tiempo en portia

Naruto a Boruto: Shinobi Striker

Cromo de neón

El viaje del viejo

Operencia: El sol robado

Ori y el bosque ciego: edición definitiva

Ori y la Voluntad de los Wisps *

Wilds exteriores

¡Sobrecocido! 2

Libre de bueyes

Pandemia: el juego de mesa

Patológico 2

Día de pago 2: Crimewave Edition

Pilares de la eternidad: edición completa

PlayerUnknowns Battlegrounds

Presa

Pausa cuántica

Ira 2

ReCore: Edición Definitiva

Remanente: de las cenizas

Revelaciones de la residencia del mal

Escarcha

Riptide GP: Renegado

Aumentando el brillo

Rise of the Tomb Raider

Riverbond

Liga de cohetes

Ruiner

Rush: una aventura de DisneyPixar

Ryse: Hijo de Roma

ScreamRide

Sea of Thieves: Edición de aniversario

Sal marina

Vecino secreto

Tácticas de las Sombras: Blades of the Shogun

Guerrero de las sombras 2

Shenmue I y II

Silencio - El mundo susurrado 2

Mata a la aguja

Humo Y Sacrificio

Pase de serpiente

Sniper Elite 4

State of Decay 2 + expansión Heartland

Estado de descomposición: año uno

SteamWorld Dig 2

Stellaris: Edición de consola

Subnautica

Sunset Overdrive

El cuento de Super Lucky

Super caliente

Grito de supermercado

Sobrevivir a Marte

Sword Art Online: Fatal Bullet

Tacoma

Tekken 7

Terrarios

The Banner Saga

The Banner Saga 2

The Banner Saga 3

El cuento del bardo IV: corte del director

La trilogía del cuento del bardo

El libro de los cuentos no escritos 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Los escapistas 2

La llama en el diluvio

Los jardines entre

El club de golf 2

El videojuego de la película Lego Ninjago

El señor de los anillos: juego de cartas de aventura

Los mundos exteriores

El principio de Talos

La prueba de Turing

The Walking Dead: la primera temporada completa

The Walking Dead: temporada dos

The Walking Dead: Michonne - La temporada completa

The Walking Dead: A New Frontier - The Complete Season (Episodios 1 - 5)

TheHunter: Call of the Wild

The Witcher 3: Wild Hunt

Parque Thimbleweed

Boleto para viajar

Simulador de batalla totalmente preciso (vista previa del juego)

Tracks - El juego de trenes

Juego de ganso sin título

Brazalete: alma fría

Vampiro

Bastardos vacíos

Wandersong

Wargroove

Wasteland 2: corte del director

Wasteland 3 *

Wasteland Remastered

We Happy Few

Westerado: doble cañón

Lo que queda de Edith Finch

Mago de la leyenda

Wolfenstein: el nuevo orden

Wolfenstein II: El nuevo coloso

Wolfenstein: Youngblood

Guerra Mundial Z

Gusanos WMD

Yokus Island Express

Yooka-Laylee

Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection

* Disponible para pre-ordenar y descargar y luego jugar después del lanzamiento.

Banjo-Kazooie

Banjo Kazooie: N n B

Banjo-Tooie

Trenza

Double Dragon Neon

Aniversario de fábula

Fábula II

Fábula III

Fallout 3

Fallout New Vegas

Engranajes de guerra

Gears of War 2

Engranajes de guerra 3

Engranajes de juicio la guerra

Trueno hidráulico

Jetpac repostado

Kameo

King of Fighters 98: Ultimate Match

Lego Star Wars III

Efecto masivo

Metal Gear Solid HD Edition: 2 y 3

Metal Slug 3

MX vs ATV Reflex

Ninja Gaiden II

Perfecto oscuro

Perfect Dark Zero

Samurai Shodown II

The Elder Scrolls IV: Olvido

Piñata viva

Viva Piñata: problemas en el paraíso