Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Hemos aprendido en los últimos tiempos que la Xbox Series X será totalmente compatible con todos los juegos disponibles para Xbox One, lo cual es excelente ya que sigue siendo una de nuestras características favoritas de Xbox One S y Xbox One X.

Las máquinas de la generación actual pueden reproducir una gran biblioteca de Xbox 360 y títulos originales de Xbox. Ideal para aquellos con una gran colección de juegos antiguos y aquellos que se perdieron la primera vez.

Así que aquí explicamos cómo funciona la compatibilidad con versiones anteriores de Xbox One y revelamos la lista completa de juegos clásicos que puedes jugar en tu consola ahora mismo.

La Xbox One es capaz de jugar Xbox 360 y juegos originales de Xbox a través del software de emulación que hace que la consola piense que es una máquina de última generación para jugar juegos más antiguos.

Cuando se inicia un juego compatible en la máquina, Xbox One abre el emulador y, en todos los aspectos, el juego funciona como si se ejecutara en una consola Xbox 360 o Xbox. La pantalla de apertura aparece primero y luego se cargará el juego.

Todos los demás aspectos y características que normalmente estarían disponibles en una Xbox 360 o Xbox también están disponibles en la Xbox One, incluido el concentrador en la primera (que se puede abrir presionando simultáneamente el menú y los botones de visualización en el controlador Xbox One) ) Además, todas las nuevas funciones de Xbox One funcionan, incluida la capacidad de tomar capturas de pantalla y grabar y compartir videos de juegos.

Xbox ofrece compatibilidad con versiones anteriores de forma gratuita.

Si ya tienes un juego compatible, no tienes que pagar nada para jugarlo en Xbox One.

Obviamente, cuesta comprar nuevos juegos de Xbox 360 o Xbox que funcionan en la máquina.

Muchos de los juegos con compatibilidad con versiones anteriores también están disponibles como parte de una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate . Por £ 10.99 al mes, obtienes acceso a más de 200 juegos para descargar y jugar en tu consola, compuestos por una combinación de juegos clásicos de Xbox 360 y Xbox, además de muchos más títulos de Xbox One. También obtienes acceso a juegos en línea a través de Xbox Live Gold e incluso Game Pass para PC.

La compatibilidad con versiones anteriores de Xbox One funciona con contenido digital y juegos de discos. De hecho, si ingresa un disco compatible en su Xbox One, la máquina descargará primero el juego de la tienda Xbox, aunque necesitará que el disco esté en la máquina cada vez que juegue.

Si posee una copia digital de un juego compatible, aparece en su lista de juegos lista para descargar. Revisa el centro Mis juegos y aplicaciones para ver si alguno de los juegos está aún por instalar.

Los juegos compatibles de Xbox 360 y Xbox se enumeran para su compra en la tienda de juegos Xbox One. Si eres miembro de Xbox Live Gold, también obtienes juegos gratis de Xbox 360 para descargar cada mes junto con los títulos de Xbox One como parte del esquema de Games for Gold.

Eso significa que obtienes dos juegos gratis de Xbox One y dos juegos gratis de Xbox 360 por mes.

Los precios de los juegos de Xbox 360 y Xbox en la tienda en línea varían, pero comienzan en alrededor de £ 5.

Si originalmente configuró su Xbox 360 para guardar juegos en la nube, podrá descargar los archivos guardados en la versión de Xbox One y continuar. Los archivos en la nube están asociados permanentemente con su gamertag, por lo que Xbox One debería hacerlo automáticamente.

Si solo guardó su progreso en el juego localmente, en el disco duro, deberá reiniciar su Xbox 360 y guardarlos en la nube. Si ya no tienes tu Xbox 360, lamentablemente no podrás acceder a los archivos.

Teniendo en cuenta que la Xbox de primera generación no guardó juegos en la nube de la misma manera, no puede continuar con los juegos guardados antiguos.

Hay cientos de títulos de Xbox 360 disponibles como parte del esquema de compatibilidad con versiones anteriores y casi 30 juegos originales de Xbox.

Los juegos como las series originales Guitar Hero y Rock Band no funcionarán, ya que requieren accesorios patentados que no son compatibles, ni ninguno que requiera con la cámara de movimiento Kinect original. Incluso si tiene Xbox One Kinect, no será compatible con los juegos anteriores de Xbox 360 Kinect.

Lamentablemente, Xbox anunció en el E3 2019 que ya no hará que ningún juego adicional de Xbox 360 / Xbox sea compatible con versiones anteriores de Xbox One, para concentrarse en la próxima máquina Xbox , Xbox Series X.

Aquí hay una lista completa y final de los juegos originales de Xbox que están disponibles con compatibilidad con versiones anteriores de Xbox One:

Armado y peligroso

Negro *

Blinx: The Time Sweeper *

BloodRayne 2 *

Desglose *

Conker: Live & Reloaded *

Crimson Skies: High Road to Revenge *

Dead to Rights *

¡Destruye a todos los humanos! * *

Guerrero de espectro completo *

Fuzion Frenzy *

Agarrado por los Ghoulies *

Hunter: The Reckoning *

Indiana Jones y la tumba del emperador

Imperio de Jade *

King of Fighters Neowave *

Mercenarios: Zona de juegos de destrucción *

MX desatado *

Ninja Gaiden Black *

Panzer Dragoon Orta *

Acción Panzer Elite: Campos de gloria *

Prince of Persia: Las arenas del tiempo *

Psiconautas *

Red Faction II *

Los piratas de Sid Meier! * *

Esfinge y la momia maldita

SSX 3 *

Star Wars Battlefront *

Star Wars Battlefront II *

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy *

Star Wars Jedi Starfighter *

Star Wars: Caballeros de la Antigua República *

Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords *

Star Wars Republic Commando *

The Elder Scrolls III: Morrowind *

Celda de astilla de Tom Clancy

Tom Clancys Splinter Cell Doble agente

Teoría del caos celular de la astilla de Tom Clancy

Tom Clancys Splinter Cell Pandora Mañana

Unreal Championship 2: El conflicto de Liandri

Y aquí hay una lista completa y final de los juegos de Xbox 360 que están disponibles con compatibilidad con versiones anteriores para Xbox One:

0 días de ataque a la tierra

3D Ultra Minigolf

Un reino para keflings

Un mundo de keflings

Ace Combat 6: Fires of Liberation

Ala Aegis

Edad de botín

Arena AirMech

Alan Wake

La pesadilla americana de Alan Wake

Aventuras de Alaska

Alice: Madness Returns

Alien Hominid HD

Aliens vs depredador

Bestia alterada

Anomalía Warzone Earth

Agua

Arkanoid Live!

Ejercito de dos

Assassins Creed *

Assassins Creed II

Assassins Creed III

Assassins Creed IV Bandera Negra

Assassins Creed Liberation HD

Assassins Creed Rogue

Revelaciones del credo del asesino

Assault Heroes 2

Asteroides y Deluxe

Astropop

la ira de Asura

Axel y Pixel

Babel Rising

Band of Bugs

Banjo Kazooie *

Banjo-Kazooie: tuercas y tornillos *

Banjo-Tooie *

Batman: Arkham Origins

Teatro BattleBlock

Battlefield 2: combate moderno

Campo de batalla 3

Campo de batalla 1943

Mala compañia en campo de batalla

Battlefield Bad Company 2

Battlestations: Midway

Battlestations Pacific

Bayonetta

Beatn Groovy

Bejeweled 2

Bejeweled 3

Bellator: Embestida de MMA

Beyond Good & Evil HD

Comando biónico rearmado 2

Bioshock

Bioshock 2

Bioshock Infinite

Caballeros de sangre

Sangre del hombre lobo

Forja de sangre

BloodRayne: traición

Dragón azul

Bomberman Battlefest

Boom Boom Rocket

Borderlands

territorios fronterizos 2

Obligado por la llama

Trenza

Desafío cerebral

Brave: The Video Game

Hermanos de armas: la carretera del infierno

Leyenda brutal

Alma de bala

Bullet Soul -Infinite Burst-

Bully Scholarship Edition

Burnout Paradise

Cabelas Hungerous Hunts 2013

Expediciones de caza de Cabela

La supervivencia de Cabela: SoK

Call of Duty 2

Call of Duty 3

Call of Duty 4 guerra moderna

Call of Duty: Advanced Warfare

Call of Duty Black Ops

Call of Duty: Black Ops II

Call of Duty: Ghosts

Call of Duty Modern Warfare 2

Call of Duty Modern Warfare 3

Llamada del deber mundo en guerra

Call of Juarez: Bound in Blood

La llamada del pistolero Juárez

Llamada de Juárez: el cartel

Gabinete Capcom Arcade

Carcasona

Autos: Mater-National

Cars 2: el videojuego

Castle Crashers

Castillo de la ilusión protagonizada por Mickey Mouse

CastleStorm

Castlevania: Harmony of Despair

Castlevania: Lords of Shadow

Castlevania: Lords of Shadow 2

Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate HD

Castlevania: Sinfonía de la noche

Catherine

Ciempiés y Milpiés

Niño del edén

Revolución de la civilización *

Clannad

Puente cómico

Zona Comix

Dirige y conquista 3 Ira de Kane

Dirige y conquista 3 guerras de tiberio

Comando y conquistar alerta roja 3

Command and Conquer Red Alert 3 Desafío del comandante

Comandantes: ataque

Condenado: orígenes criminales

Contra

Búsqueda de disfraces

Costume Quest 2

Counter-Strike: Go

Represión *

Crackdown 2

Taxi loco

Crysis

Crysis 2

Crisis 3

Defensores de cristal

el infierno de Dante

Almas oscuras

Vacío oscuro

Darksiders *

Darksiders II

Daytona Estados Unidos

De Blob 2

Deadfall Adventures

El guerrero más letal

Premonición Mortal

Dead Rising 2: Case West

Dead Rising 2: Case Zero

Espacio muerto

Espacio muerto 2

Dead Space 3

Encendido del espacio muerto

El guerrero más mortal: leyendas

Deathspank TOV

Cuadrícula de defensa: el despertar

Deus Ex revolución humana

Deus Ex: Human Revolution - Corte del director

Cavar cavado

DiRT 3

DiRT Showdown

Discos de tron

Disney Bolt

Disney Epic Mickey 2: El poder de dos

Divinidad II - La Saga del Caballero Dragón

Domino Master

Condenar

Doom II

Doom 3: Edición BFG

Curso intensivo de Doritos

Doble Dragón: Neon

Dragon Age 2

Dragon Age: Origins

la guarida del dragon

Conductor San Francisco

Duck Tales: Remastered

Duke Nukem Forever

Dungeon Siege III

Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara

E4

Fuerza de Defensa de la Tierra 2017

Fuerza de Defensa de la Tierra 2025

Fuerza de Defensa de la Tierra: Armagedón de Insectos

Earthworm Jim HD

Comer plomo

Brazos encantados

Experimento de encierro

Esclavizado: Odisea hacia el oeste

Escapar de la isla muerta

F1 2014

Aniversario de fábula *

Fábula II *

Fable II Pub Games

Fábula III *

Héroes de fábula

Faery: Leyendas de Avalon

Fallout 3 *

Fallout New Vegas

Grito lejano 2

Far Cry 3

Far Cry 3 Blood Dragon

Far Cry Classic

Depredador de Far Cry Instincts

Frenesí de alimentación

Feeding Frenzy 2: Shipwreck Showdown

Víboras luchadoras

Final Fantasy XIII *

Final Fantasy XIII-2 *

Lucha final: doble impacto

Escena retrospectiva

¡Rebaño!

Forza Horizon *

Juego sucio

Traste agradable

Frogger

Frogger 2

Del polvo

Frontlines: Fuel of War

Combustible

FunTown Mahjong

Galaga

Legiones Galaga

Galaga Legions DX

Garou: Marca de los lobos

Gatling Gears

Engranajes de guerra

Gears of War 2 *

Gears of War 3 *

Engranajes de juicio la guerra

Geometry Wars 3: Dimensions Evolved

Geometry Wars: Retro Evolved

Geometry Wars: Retro Evolved 2

Cazafantasmas

Cazafantasmas: Santuario de limo

Ginebra Rummy

Pelea de mujeres

¡Vamos! ¡Vamos! Romper estable

Simulador de cabra

Hacha dorada

Golf: ¡Hazlo!

Grand Theft Auto IV + Episodios de Liberty City

Grand Theft Auto: San Andreas

Greg Hastings Paintball 2

Cuadrícula 2

Grid Autosport

Gripshift

Héroes guardianes

Gunstar Heroes

Gyromancer

Gyruss

Héroe de medio minuto -Súper Mega Neo Climax-

Halo 3 *

Halo 3: Edición de campaña ODST

Halo 4

Halo: Combat Evolved Anniversary

Halo Reach

Halo: Asalto espartano

Halo Wars

Cuerpo duro: levantamiento

Backgammon de madera dura

Corazones de madera dura

Picas de madera dura

Daño Camino

Casa embrujada

Arma pesada

Hexic 2

HD tóxico

Hitman: Absolución

Asesino a sueldo

Hitman HD Pack

Trueno hidráulico

Hidrofobia

Estoy vivo

Ikaruga

Ilomilo

Descubrimiento infinito

Injusticia: Dioses entre nosotros

Planeta de las Sombras locamente retorcido

Interpol

Brigada de hierro

Jeremy McGraths Offroad

Jet Set Radio

Jetpac repostado

Jewel Quest

Joe Danger 2: La película

Edición especial de Joe Danger

Justar

Joy Ride Turbo

Juju

Parque Jurásico: El juego

Causa justa

Causa justa 2

Kameo: Elementos de poder *

Kane y Lynch 2

El asesino esta muerto

Reinos de Amalur: ajuste de cuentas

KOF Sky Stage

Lara Croft y el guardián de la luz

Aniversario de Lara Croft Tomb Raider

Razy Raiders

Left 4 Dead *

Left 4 Dead 2 *

Lego Batman

Lego Batman 2: DC Super Heroes

Lego Indiana Jones

Lego Indiana Jones 2

Lego Pirates of the Caribbean: The Video Game

Lego Star Wars: La saga completa

Lego Star Wars II: la trilogía original

Lego Star Wars III: The Clone Wars

Lightning Returns: Final Fantasy XIII *

Limbo

Lode runner

Odyssey perdida

Planeta perdido

Lost Planet 2

Lost Planet 3

Lost Planet Colonies

Lumines Live!

Luxor 2

Pistas locas

Madballs Babo: Invasion

Mafia 2

Magia 2012

Magia 2013

Magia 2014 - Duelos de los Planeswalkers

Magic: The Gathering

Maratón: Durandal

Marlow Briggs y la máscara de la muerte

Marte: registros de guerra

Efecto masivo

Mass Effect 2

Mass Effect 3

Matt Hazard: BBB

Medalla de Honor en el aire

Conoce a los Robinsons

Mega Man 9

Mega Man 10

Metal Gear Rising: Venganza

Metal Gear Solid 2 y 3 HD

Metal Gear Solid Peace Walker HD Edition

Metal Slug 3

Metal Slug XX

Midnight Club: Los Angeles

Midway Arcade Origins

Choque mágico y poderoso de héroes

Locura militar

Mirrors Edge *

Comando de misiles

Mónaco: lo que es tuyo es mío

Combate de lunes por la noche

Monkey Island: edición especial

Monkey Island 2: Edición especial

Acuerdo de monopolio

Monopoly Plus

Buceador lunar

Motocross Madness

Mr Driller en línea

Sra. Pac-Man

Ms. Splosion Man

¡Ataque de manchas mutantes!

Imperio de tormenta mutante

Tormenta Mutante Recargada

MX vs. ATV Reflex

N +

NBA Jam: Edición On Fire

Coliseo de batalla NeoGeo

Nuevo Rally-X

Noches en sueños ...

Nin2-Jump

Ninja Gaiden II

Ninja Gaiden 3: Razors Edge

De orcos y hombres

OFP: Río Rojo

Omega Five

Operation Flashpoint: Dragon Rising

¡Los orcos deben morir!

Terrallende

Señor

Overlord II

Pac-Man

Pac-Man: Edición Campeonato

Pac-Man: Championship Edition DX +

Museo Pac-Man

Peggle

Peggle 2

Perfect Dark *

Perfect Dark Zero *

Arena Persona 4

King Kong de Peter Jackson: el juego oficial de la película

Phantasy Star II

Phantom Breaker: campos de batalla

Pinball FX

Planetas bajo ataque

Plantas contra Zombies

Poker Smash

Port Royale 3 Piratas y comerciantes

Portal 2 *

Portal: todavía vivo *

Presa

Príncipe de Persia

Prince of Persia Classic

Príncipe de Persia las arenas olvidadas

Puro

Escuadrón de masilla

Puzzle Quest

Puzzle Quest 2

Puzzle Quest Galactrix

Puzzlegeddon

Qix ++

Enigma cuántico

Dimensiones tipo R

Rabia

Raiden IV

Raskulls

Rayman 3 HD

Rayman Legends

orígenes de Rayman

Rayman Raving Rabbids

Red Dead Redemption *

Facción Roja: Armagedón

Red Faction: Campos de batalla

Código de Resident Evil: Veronica X

RoboBlitz

Caballero cohete

Tenis de mesa Rockstar

Rumble Roses XX

Runner2

ARDID

Sagrado 3

Ciudadela Sagrada

fila de santos

Saints Row 2

Saints Row IV

Saints Row: Gat fuera del infierno

Saints Row: The Third

Sam y Max salvan el mundo

Sam y Max más allá del tiempo y el espacio

Samurai Shodown II

Scarygirl

Chatarra

ScreamRide

Sega Bass Fishing

Colección Sega Vintage: Alex Kidd & Co.

Colección Sega Vintage: Hacha Dorada

Colección Sega Vintage: Monster World

Colección Sega Vintage: Calles de ira

Colección Sega Vintage: Toejam & Earl

Sensible World of Soccer

Asalto de las Sombras / Tenchu

Complejo de sombras

Shadowrun

Sombras de los condenados

Caña 2

Shinobi

Shotest Shogi

Nebulosa de trituración

Revolución de la civilización de Sid Meier

Aguacero Silent Hill

Silent Hill: Colección HD

Silent Hill Homecoming

Sine Mora

Patinar

Patín 3 *

Paracaidismo

Niñas cráneo

Slender, la llegada

Brazos cortos

Sniper Elite V2

Solitario Soltrio

Sonic 4 Episodio II

Sonic y All-Stars Racing Transformed

Sonic y nudillos

Sonic Adventure

Sonic Adventure 2

CD sonoro

Sonic Generations *

Sonic The Fighters

Sonic el erizo

Sonic The Hedgehog 2

Sonic The Hedgehog 3

Sonic The Hedgehog 4 Episodio I

Sonic desatado

Soul Calibur

Soulcalibur II HD

South Park: el palo de la verdad

Arca espacial

Jirafa espacial

Space Invaders Infinity Gene

Operaciones especiales: la línea

Spelunky

Split / Second

Splosion Man

SSX

Apilado

Star Ocean: The Last Hope

Star Wars: The Force Unleashed *

Star Wars: The Force Unleashed II

Steins Gate Hiroins Love of Love

Steins Fenograma de restricción lineal de puerta

Steins Gate (versión original)

Strania

Street Fighter IV

Especialista: ignición

Super Cobra

chico súper carne

Super Puzzle Fighter II Turbo

Super Street Fighter IV: Edición Arcade

Comandante supremo 2

Syberia

Sindicato

Retroceso Tecmo Bowl

Tekken 6

Tekken Tag Tournament 2

Texas Hold Em

La Mesa: XCOM desclasificada

La oscuridad

La oscuridad II

La cueva

The Elder Scrolls IV: Oblivion *

The King of Fighters 2002 Unlimited Match

The King of Fighters 98 Ultimate Match

El rey de los luchadores XIII

Las fauces

Las desventuras de PB Winterbottom

La caja naranja *

Las salpicaduras

Los muertos vivientes

The Walking Dead: Michonne

The Walking Dead: temporada dos

The Witcher 2: Assassins of Kings *

Boleto para viajar

Cambio de hora

La guerra final de Tom Clancy

Tom Clancys Ghost Recon: Advanced Warfighter

Tom Clancys Ghost Recon: Advanced Warfighter 2

Tom Clancys Ghost Recon: Future Soldier

Tom Clancys HAWX

Tom Clancys Rainbow Six Vegas

Tom Clancys Rainbow Six Vegas 2

Tom Clancys Splinter Cell Lista negra *

Tom Clancys Splinter Cell Conviction *

Tom Clancys Splinter Cell Doble agente *

Tomb Raider: Legend

Tomb Raider inframundo

Demasiado humano

Luz de las antorchas

Tour de Francia 2009

Tour de Francia 2011

Tower Bloxx Deluxe

Soldados de juguete

Toy Soldiers: Guerra Fría

Toybox Turbos

Evolución de los ensayos

Trials HD

Triggerheart Exelica

Trígono 2

Tron: evolución

Tropico 4

Americanos feos: Apocalypsegeddon

Saga desatada

Resaca

Torneo irreal III

Vencer a

Virtua Fighter 2

Virtua Fighter 5 Final Showdown

Virtual-On

Piñata Viva *

Viva Piñata: Problemas en el paraíso *

Wolfenstein 3D

Crucigrama

XCOM: enemigo desconocido

XCOM: enemigo interno

Yosumin! En Vivo

Colección Zone of Enders HD

Zuma

La venganza de Zuma

* Estos juegos están mejorados para Xbox One X, lo que significa que tienen mejoras de velocidad de fotogramas y / o resolución cuando se juegan en One X.