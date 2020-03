Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Es posible que estemos a punto de embarcarnos en una nueva generación de juegos, pero este sigue siendo muy fuerte, y debido a las circunstancias recientes, significa que estamos pasando más tiempo en casa, los juegos descargados digitalmente son aún más demandados.

Sin embargo, con eso en mente, 500 GB, el tamaño del HDD en las consolas estándar Xbox One y PS4, simplemente no es suficiente.

Puede optar por un modelo de 1 TB de Xbox One S o Xbox One X , que viene con 1 TB por defecto, pero teniendo en cuenta que los juegos ahora rondan los 110 GB incluso sin mejoras 4K (sí, Red Dead Redemption 2 , estamos buscando a ti), incluso eso tendrá problemas para adaptarse a muchos títulos.

Y, dado que los juegos de ese tamaño tardan una edad absoluta en descargarse a través de banda ancha, incluso con una conexión de 100Mbps o más, no es ideal tener que eliminar juegos para dejar espacio para otros nuevos.

Aunque existe una solución. Siempre puede agregar o reemplazar el disco duro. Y en Xbox One, Xbox One S o Xbox One X eso es un juego de niños. Ni siquiera requiere un destornillador.

Afortunadamente, la Xbox One reconoce los discos duros externos, siempre que tengan una conexión USB 3.0. Una vez instalados, se pueden usar exactamente de la misma manera que el HDD interno existente.

De hecho, lo hemos hecho nosotros mismos, expandiendo nuestro propio disco duro Xbox One en otros 2 TB, que es suficiente para cualquier lugar hasta un máximo de 100 juegos (en un promedio de 20 - 25 GB por juego) - o 20 de gama alta mejorada títulos en Xbox One X. Además, funciona sin problemas, si no más rápido que la unidad interna que viene con Xbox One y Xbox One S. Aquí le explicamos cómo ...

La primera elección que debe hacer es qué unidad externa utilizará. Elegimos un Seagate Game Drive de 2TB diseñado especialmente para Xbox . Es USB 3.0, no requiere una fuente de alimentación externa, por lo que no requiere una toma adicional debajo de nuestro gabinete AV, y su facia adornada con Xbox lo hace un buen ajuste. A menos de £ 65 por 2TB también es un buen valor.

Alternativamente, también puede obtener una edición Xbox One o una versión estándar de WD_Black P10 Game Drive . Está especialmente diseñado para juegos, con una construcción robusta y almacenamiento de hasta 5 TB por alrededor de £ 130. Solo depende de tu presupuesto.

Incluso puede pagar un poco más y optar por una unidad de 7200 RPM (la Seagate Game Drive es de 5400 RPM), pero hemos ido por comodidad, sin ruido ni precio. Y después de todo, las unidades internas Xbox One y Xbox One S también tienen 5400 RPM, por lo que el rendimiento al menos las igualará.

Y puede agregar varias unidades: después de todo, hay tres puertos USB 3.0 en la Xbox One. Sin embargo, tenga en cuenta que la Xbox One solo puede aceptar hasta tres unidades externas en total, por lo que no se requiere encadenamiento adicional.

Una vez que tenga su disco a mano, la configuración es simple. Conéctelo a uno de los tres puertos USB 3.0 (dos en la parte posterior, uno en la parte frontal o lateral según el modelo) cuando la Xbox One está encendida. Aparecerá un mensaje en la pantalla para mostrar que reconoce que la unidad ha sido conectada.

Puede ir a la configuración a través de la interacción con la ventana emergente o dirigirse allí manualmente e ingresar la configuración del "Sistema".

Allí verá el icono de "almacenamiento". Selecciónelo y la página siguiente mostrará su disco duro externo existente junto con el nuevo.

Con toda probabilidad, la unidad deberá formatearse antes de que pueda usarse para otra cosa que no sea almacenar archivos de video, imagen y música, especialmente si sale directamente del paquete. La Xbox One necesita hacer eso por sí misma. Elija la nueva unidad y desplácese hacia abajo hasta la opción "Formatear". Seleccione "Formatear dispositivo de almacenamiento" y aparecerá una nueva pantalla con un teclado para seleccionar el nombre de la unidad.

Mantuvimos el nombre predeterminado "Externo" y elegimos instalar nuevos juegos y aplicaciones en la nueva unidad cuando se nos solicitó.

Formatear el disco no lleva más de cinco o seis segundos y ya está listo.

En la pantalla Mis juegos y aplicaciones, verá que todo el almacenamiento disponible, tanto interna como externamente, se acumula en una estadística.

También te recomendamos que apagues por completo tu Xbox One y reinicies. Lo hicimos y la unidad funcionó muy bien inmediatamente después.

En nuestras pruebas no encontramos una diferencia perceptible en las velocidades de carga en general, al menos en la Xbox One y Xbox One S originales: siempre puede optar por una unidad de estado sólido (SSD) más rápida pero considerablemente más cara para eso.

La unidad interna en la Xbox One X es mucho más rápida en operación, por lo que puede obtener un ligero retraso en las velocidades, pero el almacenamiento adicional lo compensa con creces.

También decidimos mover algunos juegos de una unidad a otra para ver cuánto tiempo lleva y descubrimos que mover Halo: la gigantesca colección de 58 GB de The Master Chief Collection (antes de las mejoras de Xbox One X) tomó un poco más de 40 minutos en total.

Una de las ventajas de mover juegos del disco interno al externo es que podrá jugar sus títulos descargados en la Xbox One de un amigo simplemente conectando el disco duro a su consola e iniciando sesión en su perfil. No necesita volver a descargar ningún juego que desee jugar. Esa es otra buena razón para optar por una unidad USB 3.0 más portátil como Seagate Game Drive.