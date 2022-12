Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Puede que la actual generación de consolas haya elevado los juegos a un nuevo nivel, pero gracias a la decisión de Microsoft de hacer que las series X y S de Xbox formen parte del mismo ecosistema que Xbox One, todas son compatibles con los mismos accesorios.

Eso incluye discos duros externos para almacenar grandes colecciones de juegos.

Hay algunas advertencias, especialmente con las máquinas más nuevas, pero si quieres almacenar decenas (incluso cientos) de juegos de Xbox One y/o retrocompatibles en tu nueva o vieja consola sin tener que volver a descargarlos cada vez, puedes hacerlo en una unidad USB 3.0 (o superior).

Además, en exclusiva para la Xbox Series X/S, también puedes utilizar una tarjeta de expansión de almacenamiento oficial de Seagate para ampliar la capacidad de almacenamiento interno.

Aquí te explicamos cómo hacer ambas cosas.

Antes de empezar, cabe destacar que una Xbox One utilizará una unidad externa exactamente igual que su unidad interna, por lo que es una solución ideal y podría mejorar en gran medida la cantidad de juegos que puedes almacenar a la vez.

Las Xbox Series X y S sólo pueden reproducir juegos de nueva generación desde sus unidades internas (o tarjeta de expansión de almacenamiento), pero pueden reproducir juegos de Xbox One, Xbox 360 y Xbox original desde una alternativa USB (incluso con la reanudación rápida activada), por lo que podría ser que pusieras todos tus juegos retrocompatibles en una unidad externa, reservando tu SDD interno para los juegos nativos de X/S.

Cómo elegir una unidad

Si tienes una Xbox Series X o una Xbox Series S, puedes optar por una tarjeta de expansión de almacenamiento de Seagate que se inserta en la parte trasera de cualquiera de las dos máquinas de nueva generación.

Está disponible en tamaños de 512 GB, 1 TB y 2 TB, pero es bastante cara. Sin embargo, funciona exactamente igual que el almacenamiento interno y es la única expansión que permitirá todas las características de la nueva generación y los tiempos de carga de los que presumen ambas máquinas.

Como alternativa, puedes utilizar una unidad externa siempre que sea compatible con USB 3.0 o superior (de hecho, puedes utilizar hasta tres de ellas, una por cada puerto USB de la Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S o Xbox Series X). Sin embargo, recuerda que, como hemos dicho anteriormente, los juegos con optimizaciones para Xbox Series X y S no se podrán reproducir desde una unidad USB, por lo que esta es una solución sólo para Xbox One y otros juegos retrocompatibles.

Si te conformas con eso, hay muchas unidades externas entre las que elegir. Nosotros optamos por una unidad de juego de 2 TB de Seagate diseñada especialmente para Xbox. Es USB 3.0, no requiere una fuente de alimentación externa, por lo que no ocupa un enchufe adicional bajo nuestro armario de audiovisuales, y su frontal decorado con la Xbox hace que encaje bien.

Como alternativa, también puedes conseguir una edición Xbox o una versión estándar de la unidad de juegos WD_Black P10. Está especialmente diseñada para los juegos, con una estructura robusta y un almacenamiento de hasta 5 TB por poco más de 140 euros, por lo que es una ganga para esa cantidad de capacidad.

Incluso puedes pagar un poco más y optar por una unidad de 7200 RPM (la unidad de juego de Seagate es de 5400 RPM) o incluso por una unidad SSD externa con USB, pero nosotros nos hemos decantado por la comodidad, la ausencia de ruido y el precio.

Ten en cuenta, sin embargo, que un SSD externo de terceros puede ofrecer tiempos de carga más rápidos, pero no se comportará de la misma manera que la tarjeta de expansión de almacenamiento oficial.

La configuración

Hemos incluido imágenes de cómo configurar una unidad externa con la Xbox One, pero es idéntico en la Xbox Series X/S.

Una vez que tengas la unidad a mano, la configuración es sencilla. Conéctalo a uno de los tres puertos USB cuando tu Xbox esté encendida. Aparecerá un mensaje en la pantalla para indicar que reconoce que la unidad se ha conectado.

Puedes ir a la configuración interactuando con la ventana emergente o dirigirte a ella manualmente y entrar en la configuración del "Sistema".

Allí verás el icono de "Dispositivos de almacenamiento". Selecciónalo y la siguiente página mostrará tu disco duro externo existente junto al nuevo.

Lo más probable es que haya que formatear el disco antes de poder utilizarlo para algo más que para almacenar archivos de vídeo, imágenes y música, especialmente si ha salido directamente del embalaje. La Xbox debe hacerlo por sí misma. Así que elige la nueva unidad y desplázate hasta la opción "Formatear". Selecciona "Formatear dispositivo de almacenamiento" y aparecerá una nueva pantalla con un teclado para seleccionar el nombre de la unidad.

Nosotros mantuvimos el nombre por defecto "Externa" y elegimos instalar nuevos juegos y aplicaciones en la nueva unidad cuando se nos pidió.

Formatear la unidad no lleva más de cinco o seis segundos y ya está listo.

En la pantalla de Mis juegos y aplicaciones, ahora verás que todo el almacenamiento disponible, tanto interno como externo, se acumula en una sola estadística.

También te recomendamos que apagues completamente tu Xbox One/Series X/S y reinicies. Nosotros lo hicimos y la unidad funcionó muy bien inmediatamente después.

Juegos en movimiento y rendimiento

Naturalmente, la diferencia de rendimiento entre un disco externo y el SSD de la Xbox Serie X/S es significativa.

Sin embargo, cuando se trata de los modelos de Xbox One, en nuestras pruebas no encontramos ninguna diferencia perceptible en las velocidades de carga en general.

Mover los juegos entre las unidades de las consolas depende de las diferentes tecnologías: obviamente es mucho más rápido en la next-gen. Sin embargo, trasladar unos 60 GB de Xbox One X a una unidad externa nos llevó poco más de 40 minutos en total.

Una de las ventajas de pasar los juegos de la unidad interna a la externa es que podrás jugar a tus títulos descargados en la Xbox One o Series X/S de un amigo con solo conectar el disco duro a su consola e iniciar sesión en tu perfil. Así no tendrás que volver a descargar los juegos que quieras jugar.

Lo mismo ocurre si quieres trasladar tus propios juegos de la Xbox One a la Serie X/S.

