(Pocket-lint) - Hacía tiempo que Rocksteady no lanzaba un nuevo juego, pero la expectación por su próximo título -Suicide Squad: Kill the Justice League.

En el juego, los jugadores tomarán el control del infame escuadrón de malvados y se verán obligados a enfrentarse a los verdaderos grandes del mundo de los cómics de DC, desde The Flash hasta Superman. Descubre todos los detalles clave aquí.

Escuadrón Suicida: Matar a la Liga de la Justicia fecha de lanzamiento

Llevamos tiempo esperando Suicide Squad: Kill the Justice League desde hace tiempo, ya que inicialmente estaba previsto que saliera a la venta a finales de 2022.

Sin embargo, el juego está ahora fijado en una ventana de lanzamiento en la primavera de 2023, sin una fecha más precisa que esa.

Hemos tomado la difícil decisión de retrasar Suicide Squad: Matar a la Liga de la Justicia hasta la primavera de 2023. Sé que un retraso es frustrante, pero ese tiempo se va a dedicar a hacer el mejor juego que podamos. Estoy deseando llevar juntos el caos a Metrópolis. Gracias por vuestra paciencia . pic.twitter.com/VOSwTM6Zak- Sefton Hill (@Seftonhill) 23 de marzo de 2022

Ese retraso se anunció en marzo de 2022, como podéis ver arriba, con bastante antelación, y no hemos vuelto a saber mucho del juego desde entonces, así que esperemos que no pase mucho más tiempo hasta que tengamos una fecha de lanzamiento más firme que poner en el calendario.

Escuadrón Suicida: Mata a las plataformas de la Liga de la Justicia

Esta es una experiencia next-gen (o current-gen, en realidad), así que solo podrás jugar a Suicide Squad: Matar a la Liga de la Justicia en PlayStation 5, Xbox Series X/S o PC.

Eso debería significar que obtendremos unos efectos visuales impresionantes, junto con un sonido más envolvente y una amplia sensación de escala desbloqueada por el hardware más reciente.

Escuadrón Suicida: Matar a los trailers de la Liga de la Justicia

Ya hemos tenido algunas imágenes de Escuadrón Suicida: Kill the Justice League, en forma de diferentes tipos de tráilers.

El primer teaser tráiler del juego salió en agosto de 2020.

Se trata de un tráiler CGI, así que no podemos atribuirle mucho, pero sí que mostraba el tono que Rocksteady pretende con algunos momentos extravagantes y divertidos.

Luego, en octubre de 2021, recibimos un tráiler mucho más directo que mostraba la historia del juego y algunos de los adversarios contra los que lucharemos.

Por último, en diciembre de 2021 recibimos un tráiler de juego real que muestra un rápido vistazo a cómo se controlará cada uno de los cuatro personajes del jugador, mientras intentan luchar contra The Flash.

Escuadrón Suicida: La historia de la Liga de la Justicia

A partir de los tráilers lanzados hasta ahora, realmente es posible construir una idea bastante clara de la historia que alimentará Escuadrón Suicida: Matar a la Liga de la Justicia.

Al igual que en las películas y los cómics del mismo nombre, parece que nuestros antihéroes serán reclutados en la cárcel por Amanda Waller, obligados a cumplir sus órdenes si quieren evitar que les maten los bichos que les plantan en el cuello en cualquier momento.

Los cuatro miembros del escuadrón son Deadshot, el Capitán Boomerang, Harley Quinn y King Shark, cada uno con sus propias motivaciones y enfoque. Su lucha por trabajar juntos como equipo será sin duda una parte importante del arco argumental.

En esta ocasión, parece que el infame Brainiac es el gran villano, y que de alguna manera ha conseguido infectar o controlar a los miembros de la Liga de la Justicia.

En varios tráilers hemos visto claramente a The Flash, Superman, Wonder Woman, Green Lantern y, aunque no se trata del propio hombre, el Batmóvil sugiere que también podría haber algunos ecos de Batman. Después de todo, el juego está ambientado en el mismo mundo que los otros juegos de Arkham.

Eso significa que el juego implicará una serie de enfrentamientos entre el Escuadrón y cada uno de los héroes (o, a veces, al mismo tiempo), para acabar con ellos de forma permanente o para que desaparezcan del mapa.

El juego está ambientado en Metrópolis, conocida como la capital del Universo DC.

Escuadrón Suicida: Matar a la Liga de la Justicia

Por lo que hemos visto en los tráilers y lo que ha dicho Rocksteady hasta ahora, Suicide Squad: Matar a la Liga de la Justicia se basará en todo lo que hizo que los juegos de Batman Arkham fueran tan buenos, con cuatro personajes con los que jugar esta vez.

Al parecer, cada uno de ellos tendrá un conjunto de movimientos más amplio y complejo que el de Batman por sí solo, lo que significa que habrá muchas oportunidades de experimentar mientras te mueves por lo que parece una versión de mundo abierto de Metrópolis completando misiones y objetivos.

Puedes jugar solo y cambiar de personaje a voluntad mientras los bots controlan a los otros tres, pero el juego también se lanzará con un sistema cooperativo para cuatro jugadores sin fisuras, con sistemas de entrada y salida para que puedas jugar como quieras.

Esto se aplica a todo el juego, sin secciones bloqueadas a un solo personaje o a un multijugador o a un solo jugador, lo que suena realmente emocionante. Todavía no sabemos si ese multijugador será multiplataforma, pero estaremos atentos a ese detalle.

