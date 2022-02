¿Hogwarts Legacy llegará en septiembre?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El tan esperado juego de rol de Harry Potter, Hogwarts Legacy , ha tenido una ventana de lanzamiento fijada para 2022 desde hace un tiempo, pero una fuente poco probable puede haber reducido esa línea de tiempo para nosotros.

El sitio web de Harry Potter, The Rowling Library , recibió confirmación de la fecha de publicación del 6 de septiembre de 2022 para "The Art and Making of Hogwarts Legacy", un libro complementario como los que salen con tantos grandes juegos en la actualidad.

Es una fecha que se alinea muy bien con los rumores recientes sobre el juego, que su editor Warner Bros. retrasó hasta 2022 después de que quedó claro que no saldría a la luz en 2021.

Warner Bros. no ha proporcionado más detalles que eso, más allá de reiterar la ventana de 2022 en algunos lanzamientos, por lo que tiene sentido que sea una fecha posterior en el año en la que finalmente llegue el juego.

Eso sí, The Rowling Library añadió que “aunque no está confirmada, esta fecha de publicación podría estar relacionada con la fecha de lanzamiento del videojuego, que aún se desconoce”. Eso subraya el hecho de que hasta que Warner Bros. o el desarrollador Avalanche hagan un anuncio público, esto sigue siendo una conjetura.

Tendremos que esperar por cualquier línea oficial, entonces, pero es alentador escuchar que podría haber una fecha más precisa en proceso para un anuncio pronto.

Escrito por Max Freeman-Mills.