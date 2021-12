Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Warner Bros y Epic Games han unido fuerzas para una demostración de Unreal Engine 5 que podría dejarlo boquiabierto a finales de esta semana, especialmente si es fanático de The Matrix.

Matrix Awakens es una experiencia interactiva que llega aPlayStation 5 y Xbox Series X / S diseñada para mostrar UE5 de manera espectacular.

Protagonizada por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, quienes también repiten sus papeles como Neo y Trinity respectivamente en The Matrix Resurrections que se publicará a finales de este mes, la demostración también se realizó en colaboración con la directora Lana Wachowski.

Está disponible para descargar previamente en las tiendas de PlayStation y Xbox ahora, con una fecha en vivo que coincidirá con The Game Awards 2021 este jueves (viernes por la mañana temprano en el Reino Unido).

"Creado por miembros del equipo de la película original, incluida Lana Wachowski junto con Epic Games y socios, The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience es un viaje salvaje al universo de The Matrix que dobla la realidad y presenta las actuaciones de Keanu Reeves y Carrie- Anne Moss ", dice en la descripción de la demostración.

"Prepárese para echar un vistazo al futuro de la narración interactiva y el entretenimiento con UE5 en esta demostración de tecnología en tiempo real y cinematográfica que traspasa los límites".