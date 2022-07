Ubisoft enlata nuevos juegos de Ghost Recon, Splinter Cell y otros dos

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se ha revelado que Ubisoft ha cancelado el desarrollo de algunos de sus próximos juegos previstos.

Ubisoft ha estado trabajando en diferentes juegos que ha anunciado recientemente, entre los que se incluyen una salida de realidad virtual para Splinter Cell en desarrollo por el estudio Red Storm de Ubisoft y el tan denostado Ghost Recon Frontline.

Ahora, VGC informa de que, durante una reunión financiera, Ubisoft ha revelado que va a cancelar esos dos juegos y otros no anunciados debido a un "entorno financiero cambiante".

La noticia sobre Splinter Cell VR nos ha decepcionado bastante, como sospechamos que les ocurrirá a muchos entusiastas de la realidad virtual y a los fans de Splinter Cell. En cambio, la cancelación de Ghost Recon Frontline podría ser vista como algo positivo por muchos.

Frontline se mostró a finales de 2021 y se presentó como un juego Battle Royale para 100 jugadores, pero con algún interés añadido a través de objetivos que completar en el camino hacia la victoria. Sin embargo, hubo cierto rechazo por parte de los fans en el momento de la presentación y muchos se sintieron confundidos por la dirección que estaba tomando la franquicia Ghost Recon.

El tráiler de presentación original obtuvo casi el triple de "no me gusta" que de "me gusta", así como una serie de comentarios negativos y vídeos de reacción. Así que su cancelación puede ser una opción lógica.

Sin embargo, Ubisoft tiene muchas otras cosas en marcha. Skull and Bones saldrá a la venta el 8 de noviembre de 2022 y también ha habido muchos rumores sobre los próximos juegos de Assassin's Creed.

Escrito por Adrian Willings.