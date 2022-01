Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Ubisoft ha anunciado que su servicio de suscripción de juegos Ubisoft + llegará a Xbox en el futuro.

Actualmente disponible para PC y Stadia , ofrece más de 100 catálogos antiguos de Ubisoft y juegos nuevos, además de contenido descargable y elementos del juego por una tarifa mensual.

Entonces, ¿qué pueden esperar los jugadores de Xbox y qué ofrece a los usuarios de PC y Stadia que están pensando en pagar la membresía? Sigue leyendo.

Ubisoft + es el servicio de suscripción del editor de juegos francés que funciona de manera similar a Xbox Game Pass o EA Play .

Proporciona acceso a más de 100 juegos de PC (y equivalentes de Stadia) por una única tarifa mensual.

Estos incluyen títulos nuevos y de archivo, además de una gran cantidad de recompensas en el juego y contenido descargable. Por ejemplo, actualmente puedes jugar a las últimas versiones de Far Cry 6, Riders Republic y Assassin's Creed Valhalla, mientras que Rainbow Six Extraction estará disponible el primer día, el 20 de enero de 2022.

Muchos títulos más antiguos incluyen Far Cry original, Assassin's Creed y Beyond Good and Evil.

Todos los juegos se descargan y juegan localmente en su PC, aunque un segundo nivel de pago también agrega soporte de Stadia, lo que permite que algunos de los juegos se jueguen en la nube en todos los dispositivos que pueden acceder al servicio de Google.

Aunque aún no hay una fecha específica, Ubisoft + se agregará a Xbox "en el futuro".

Hay dos niveles de membresía mensuales para Ubisoft +.

El acceso a PC solo cuesta £ 12.99 / $ 14.99 / € 14.99 por mes e incluye toda la biblioteca de juegos, nuevos títulos a medida que se lanzan, DLC y elementos del juego para jugar solo en un sistema de PC.

Un plan de acceso múltiple cuesta £ 14.99 / $ 17.99 / € 17.99 por mes y agrega soporte de Stadia. Por lo tanto, se puede jugar una selección de la biblioteca general de juegos en la nube en lugar de tener que descargarlos e instalarlos primero.

Aún no se ha confirmado si Ubisoft + se agregará a Xbox Game Pass Ultimate cuando llegue a Xbox One y Xbox Series X / S (como EA Play), o si estará disponible como un servicio independiente.

No se sabe si se agregará a PlayStation.

Ubisoft + es en gran parte global. Aproximadamente 100 países están cubiertos por el servicio.

Puede ver una lista completa de regiones aquí .

Para obtener más información sobre Ubisoft + y cómo suscribirse, diríjase aquí .