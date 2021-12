Ubisoft está trabajando en el remake de Splinter Cell

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Splinter Cell está regresando: Ubisoft está resucitando la legendaria franquicia de juegos sigilosos en forma de un remake, presumiblemente del primer juego. Eso significa que lo más probable es que los jugadores se pongan en la piel del superespía Sam Fisher.

Ubisoft también tomó una ruta un poco extraña para confirmar el desarrollo del juego, en forma de aliento a las masas para que soliciten varios trabajos que tiene abiertos en el proyecto, y parece que aún no está demasiado avanzado en el desarrollo.

Third Echelon espera ...



Se está llevando a cabo una nueva versión de Splinter Cell en @UbisoftToronto . Obtenga más información sobre el proyecto y cómo podría unirse al equipo: https://t.co/XOeGAfS7ac pic.twitter.com/9gqZEJ9OyJ - Ubisoft (@Ubisoft) 15 de diciembre de 2021

También aprovechó la oportunidad para mostrar la serie desde sus inicios más humildes, para darles a los recién llegados y a aquellos con nostalgia la oportunidad de volver a apreciar el importante conjunto de juegos que ha sido la serie Splinter Cell.

Se ha rumoreado un nuevo juego en la franquicia durante algún tiempo, pero es una gran noticia que el juego sea un remake, y eso significa que viene como parte de un patrón de grandes franquicias que han obtenido remakes recientemente, con jugadores como Star Wars: Knights of the Old Republic y Dead Space ya están recibiendo el tratamiento de actualización de escupir y pulir.

Ubisoft ha confirmado que se volverá a construir desde cero, en su motor de juego interno más nuevo, Snowdrop, y que no revolucionará el concepto original al convertirlo en un juego de mundo abierto, ni nada por el estilo, lo cual es prometedor. para los puristas. Sin embargo, es posible que tengamos un tiempo hasta que veamos algo sustancial del proyecto en el frente del juego, por lo que mantendremos nuestros oídos en el suelo.