(Pocket-lint) - Ubisoft anunció una serie de retrasos en el juego, incluidos los reveses para el tan esperado remake de Prince of Persia: Sands of Time, así como el próximo juego de disparos gratuito The Division Heartland.

Ambos aparentemente se lanzarán ahora en el año fiscal que finaliza en marzo de 2023, que en realidad sigue siendo una ventana bastante masiva que podría verlos lanzar a principios de 2022 o un año después de eso, dependiendo de cómo vayan las cosas.

El remake de Prince of Persia es un proyecto que ya ha estado sujeto a muchos retrasos internos, según varios informes, y que se filtró constantemente antes de ser finalmente revelado el año pasado. Originalmente estaba destinado a salir en enero, por lo que claramente ha tenido algunos golpes de velocidad en el camino.

Mientras tanto, The Division Heartland se anunció en mayo, pero aún no tenía una ventana de lanzamiento firme. Tomando la acción de disparar de The Division y trasladándola a un sistema de juego gratuito, Ubisoft podría ser una jugada bastante grande para formar parte del mercado de juego gratuito.

Sin embargo, claramente necesita algo más de tiempo en el horno, y con Ghost Recon Frontline también viene como una opción de juego gratuito, y también recientemente sufrió un retraso, podría hacer que 2022 sea un año bastante importante para el editor.