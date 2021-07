Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - No hubo mucho espacio entre las burlas de Ubisoft de que estaba a punto de presentar su próximo gran juego en la línea Tom Clancy y ese juego realmente se dio a conocer, por lo que ahora sabemos que XDefiant está en camino.

Es un FPS gratuito que reúne a facciones de varios juegos de Tom Clancy como The Division, Rainbow Six y más para ofrecer un combate basado en clases que se parece mucho a un competidor de Call of Duty.

Ahora hay mucho juego circulando por XDefiant en movimiento, y parece un juego de disparos de ritmo rápido, con Ubisoft claramente esperando que ser gratuito lo ayude a atraer una gran base de usuarios cuando se lance.

Es un juego de 6 contra 6, en mapas ajustados, y cada jugador tiene poderes para invocar al estilo de Overwatch o Valorant, junto con el juego de armas ajustado y el armamento realista. Todo parece bastante sólido, aunque el verdadero desafío será destacar en un mercado ya dominado por Call of Duty, con un importante juego de Battlefield también a la vuelta de la esquina.

Si bien ser gratis debería ayudar, también vale la pena recordar que Ubisoft jugó la misma mano con Hyper Scape, su gran batalla real que se lanzó hace aproximadamente un año, pero desde entonces ha caído en una relativa oscuridad en comparación con grandes bateadores como Fortnite y Warzone. Será interesante ver si XDefiant puede evitar el mismo destino.

Independientemente, puedes registrarte ahora en el sitio web del juego para participar en una prueba pública temprana el 5 de agosto, por lo que representa una gran oportunidad para probarlo por ti mismo. Aún no tenemos una fecha de lanzamiento completa, pero estas pruebas indican que no está muy lejos.