(Pocket-lint) - La serie Far Cry se ha convertido en una de las franquicias de juegos de disparos en caja de arena más populares de la historia, y es un gran fanático de dar la vuelta al mundo entre entradas. Far Cry 6 ha sido anunciado y presentado, y las cosas se ven predeciblemente explosivas.

Tenemos todos los detalles clave para ti aquí mismo, incluidos detalles sobre su fecha de lanzamiento, avances e información del juego, así que sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber.

Obtuvimos un primer avance de Far Cry 6 durante el evento Forward de Ubisoft en julio de 2020, y es una mirada cinematográfica maciza de lo que asumimos será el principal antagonista del juego y su interesante actitud hacia la paternidad y la crianza de los hijos.

En ese momento, teníamos la esperanza de que no pasaría mucho tiempo hasta que pudiéramos ver algo de juego y obtener una fecha de lanzamiento esbozada del 18 de febrero de 2021, pero esa información ya no está actualizada. Dado el momento de la pandemia de COVID-19 y los cambios relacionados con el trabajo desde el hogar, parece que Far Cry 6 se ha retrasado hasta cierto punto.

Todavía tenemos la esperanza de que se publique más adelante en 2021, aunque cuanto más tiempo pasamos sin escuchar ninguna noticia, más optimista se vuelve. Aún así, a falta de 2021, creemos que 2022 está casi garantizado: Ubisoft no querrá pasar demasiado tiempo sin el lanzamiento de una de sus franquicias más importantes.

Cuando Far Cry 6 se presentó por primera vez, aún no teníamos en nuestras manos las consolas de próxima generación que ahora tenemos la suerte de disfrutar. Incluso entonces, se confirmó que el juego sería de generación cruzada.

Tomando como guía otro lanzamiento de Ubisoft, Assassins Creed Valhalla , PlayStation 5 y Xbox Series X / S serán el mejor lugar para jugar Far Cry 6 para obtener velocidades de cuadro fluidas y mejores imágenes.

Sin embargo, también aparecerá en la PS4 y Xbox One (con actualizaciones gratuitas a la próxima generación cuando lo obtenga), así como también en las plataformas de PC de todo el mundo. Como tenemos que señalar con demasiada frecuencia, no nos haríamos ilusiones sobre una versión de Switch; a menos que se presente una gran actualización de hardware para la consola de Nintendo, es poco probable que pueda competir con las imágenes de Far Cry 6.

Far Cry 6 lleva a los jugadores a la isla de Yara, que se parece a todo el mundo como Cuba, al igual que el entorno de Far Cry 4 se inspiró en el Tíbet y Nepal. La isla se encuentra en un estado de caos total, supervisada por el dictador local Antón Castillo.

Giancarlo Esposito lo interpretó con amenaza real, con quien los fanáticos de Breaking Bad estarán completamente familiarizados, y parece un antagonista realmente potente. El tráiler de presentación también mostró al hijo de Castillo, Diego, quien está siendo preparado para sucederlo. Parece un mundo duro para Diego, y el dinero inteligente no está en él para salir como un adulto tranquilo y equilibrado.

Los jugadores participarán en una revolución de guerrilla con la gente de Yara, según Ubisoft, jugando como Dani Rojos y eligiendo si serán hombres o mujeres al principio. De cualquier manera, será un protagonista con voz plena, no un cifrado mudo.

Hay algunos cambios bastante importantes en la fórmula de Far Cry en la sexta salida, que deberían ser muy bien recibidos después de que las últimas salidas recuperen un poco de terreno. Por un lado, el medio ambiente es el más grande que la serie ha visto hasta ahora , según los desarrolladores.

También es el hogar de una ciudad importante, Esperanza, no solo los pequeños asentamientos que han presentado los juegos anteriores, y esos entornos significan más verticalidad gracias a los edificios de gran altura. El armamento que usará también se verá un poco diferente, debido a que esta es una revolución en un estado bloqueado durante mucho tiempo, habrá una estética más casera.

Estamos seguros de que también aparecerán más armas militares, pero las capturas de pantalla hasta ahora muestran algunos accesorios y armas improvisados que parecen atractivos y podrían significar un retorno más profundo a los árboles de elaboración de Far Cry que todos conocemos y amor.

Claramente, también habrá algunas opciones pesadas disponibles: esperamos que el tanque en la imagen del encabezado de esta pieza sea manejable, y que los vehículos volables también regresen, y no vemos ninguna razón para dudar de ninguno de los ángulos.

Far Cry 5 introdujo un sistema Guns For Hire que te permite asociarte con compañeros de IA, inspirado en el sistema de amigos de Far Cry 2, y que también regresará en Far Cry 6. No sabemos mucho sobre estos personajes, pero Ubisoft dice que serán más grandes que la vida. El que sí tenemos todos los detalles es el Chorizo, un lindo perro pequeño weiner que te ayudará cuando sea necesario.

