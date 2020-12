Olvídate de Spotify Wrapped, la versión de Ubisoft para jugadores es mucho más divertida

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Si disfruta de los juegos de Ubisoft , seguramente apreciará este pequeño resumen de sus experiencias de juego que la compañía ha convertido en un video personalizado.

Probablemente hayas visto este tipo de cosas con Spotify Wrapped , donde tu historial de reproducción se presenta en un formato elegante para mostrar lo que has estado escuchando durante el último año. Es ingenioso, pero no es tan bueno como el Resumen de Ubisoft Connect .

Para los jugadores que han disfrutado de Far Cry, Assassins Creed, The Division, Rainbow Six Siege y más, esta página les ofrece un resumen de los últimos cinco años usando sus propias estadísticas.

Esto incluye cosas básicas como cuántas horas has dedicado a los juegos, cuántos juegos has jugado y cuáles son tus tres juegos favoritos. Pero también muestra estadísticas específicas de esos juegos, incluidas cosas como cuántas muertes tienes, tu tasa de muertes, estadísticas de victorias / derrotas y más.

Todo esto luego se convierte en un video personalizado y una página de destino personalizada para que disfrutes y compartas con tus amigos . Por supuesto, los resultados solo son interesantes si realmente has jugado algunos juegos. Si solo ha pasado una hora en un juego, es probable que los datos sean ridículos .

¿Quizás las cosas se verán un poco diferentes en otros cinco años?

Escrito por Adrian Willings.