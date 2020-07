Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Ya sabíamos que Ubisoft planeaba anunciar Far Cry 6 pronto (durante su evento Ubisoft Forward este domingo ), pero no sabíamos mucho al respecto.

Lo hacemos ahora.

Lo que se dice que es una colocación accidental en la PlayStation Store oficial en Hong Kong no solo reveló la obra de arte principal, sino que también proporcionó la configuración y los detalles del personaje principal. Además, el villano principal aparentemente ha sido confirmado para ser interpretado por el excelente actor, Giancarlo Esposito. Sí, ese es Gus Fring de Breaking Bad / Better Call Saul (o Moff Gideon en The Mandalorian, o uno de los personajes aún no anunciados en la temporada 2 de The Boys ).

Además, la lista revela que aquellos que compren la edición PlayStation 4 del juego obtendrán la versión PS5 de forma gratuita cuando se actualicen.

Además del listado en chino, también apareció una versión en inglés en Twitter, publicada por @james_huang_cn .

Dice: "Bienvenido a Yara, un paraíso tropical congelado en el tiempo. Como dictador de Yara, Anton Castillo tiene la intención de restaurar su nación a su antigua gloria por cualquier medio, con su hijo, Diego, siguiendo sus pasos sangrientos. Su despiadada opresión ha encendido una revolución.

"LUCHA POR LA LIBERTAD: Juega como Dani Rojas, un yaran local y conviértete en un guerrillero para liberar a la nación.

"YART TORN APART: lucha contra las tropas de Anton en el mayor parque infantil de Far Cry hasta la fecha a través de selvas, playas y Esperanza, la capital de Yara.

"POTENCIA DE FUEGO DE GUERRILLA: Emplea armas improvisadas, vehículos y Amigos, los nuevos Colmillos de Alquiler para quemar el régimen tiránico".

Los detalles en la parte inferior revelan que contará con una cooperativa de dos jugadores, como otros juegos de Far Cry anteriores, más una campaña para un jugador fuera de línea.

Si es cierto, esto será un duro golpe para Ubisoft, que ya ha tenido dificultades para publicar avisos de eliminación en Assassins Creed: el juego de Valhalla que ha estado apareciendo recientemente en YouTube.

Con suerte, todavía tendrá una o dos sorpresas por su inminente evento.