Se rumorea que Far Cry 6 se ubicará en un lugar más exótico

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Ubisoft lanzó recientemente su informe de ganancias para el cuarto trimestre de 2020 en el que la compañía sugiere que planea lanzar cinco juegos triple A entre ahora y marzo de 2021.

Ya se sabe que los próximos juegos incluyen Assassins Creed Valhalla , Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs: Legion y Gods & Monsters. La identidad del quinto juego ha sido un poco misteriosa.

Ahora han surgido rumores en línea que sugieren que el juego final en la lista será Far Cry 6. Esa filtración también sugiere que la próxima salida de Far Cry no se realizará en los EE. UU. Sino en un lugar más exótico.

Según Game Reactor , Ubisoft planea alejarse de las costas de Estados Unidos con Far Cry 6:

"El último juego [Ubisoft] programado para ser lanzado antes de abril (a menos que Ubisoft decida que este juego debería posponerse debido a COVID-19 o que hay demasiados lanzamientos AAA en una ventana bastante corta) está listo para ser un Far Cry No quiero arruinar los planes de Ubisoft dándoles toda la información, pero puedo decir con certeza que aquellos de ustedes a quienes no les gustó el entorno norteamericano de Far Cry 5 probablemente encuentren este juego más interesante cuando se presente oficialmente. durante Ubisoft Forward el 12 de julio ".

El informe sugiere que descubriremos más en el evento oficial de Ubisoft Forward el 12 de julio. Aunque vale la pena tener en cuenta que esto es solo una filtración y no una palabra definitiva sobre la próxima actualización de la serie, pero tiene sentido.

Far Cry ha lanzado históricamente cada año más o menos, al menos recientemente, con Far Cry 5 en 2018 y Far Cry: New Dawn el año siguiente. Far Cry también ha tenido algunos lugares exóticos en su pasado, por lo que también tiene sentido. El tiempo dirá.