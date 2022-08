Los mejores juegos de Steam Deck: Los mejores y más populares juegos para tu consola portátil

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Steam Deck es una pieza fantástica porque funcionará con muchos de tus juegos de PC favoritos. Sin embargo, algunos juegos se adaptan perfectamente a Steam Deck.

Ya hemos escrito antes sobre cómo comprobar qué juegos funcionarán con tu Steam Deck, pero el hecho de que un juego funcione no significa que sea una experiencia perfecta. Algunos juegos se adaptan mejor a una pantalla más pequeña o a los esquemas de los mandos que otros.

Además, algunos juegos están siendo especialmente populares entre los propietarios de Steam Deck, así que los hemos reunido para ayudarte a decidir qué comprar.

Stray encaja perfectamente en el Steam Deck. Un juego de aventuras maravillosamente relajado que se adapta perfectamente a los controles del Steam Deck y que también se ve muy bien en la consola.

Deberíamos advertir que no deberías comprar Elden Ring para tu Steam Deck si eres propenso a sufrir ataques de ira que te hagan lanzar la consola por la habitación en señal de frustración. Por lo demás, uno de los mejores juegos de acción de los últimos tiempos es una compra perfecta.

No Man' s Sky lleva ya un tiempo en el mercado y ha recibido todo tipo de actualizaciones increíbles que hacen que merezca la pena comprarlo si aún no lo has hecho. Hemos comprobado que no se carga tan rápido en Steam Deck como en un PC de juegos, pero por lo demás es una pasada.

Aperture Desk Job es un juego gratuito diseñado específicamente para Steam Deck, así que tiene sentido que sea una buena opción para jugar. Probablemente sea una de las primeras cosas que deberías probar, sobre todo con el sentido del humor de Valve.

Stardew Valley es probablemente un juego perfecto para jugar en el sofá o para relajarte mientras sales con tu consola. El estilo gráfico de los píxeles tampoco supone una carga para el sistema, así que eso ayudará a la duración de la batería.

Si buscas algunos juegos para tu Steam Deck, ¿qué mejor que los gratuitos? MultiVersus es un juego de lucha en 2D increíblemente popular, con mucha acción y con todos tus personajes de dibujos animados favoritos. ¿Qué más se puede pedir?

¿Disfrutas de un buen rogue-like? Entonces este popular hack 'n' slash es otro que merece la pena coger. Está en la lista de los juegos más populares de Steam Deck en este momento y por una buena razón.

God of War acaba de llegar a PC en 2022, pero ahora también puedes jugarlo sobre la marcha gracias al poder de Steam Deck. Una fantástica aventura de acción que es muy divertida de jugar y que se adapta perfectamente al mando.

Valheim es un fantástico juego de supervivencia de mundo abierto con aires vikingos. Puedes jugar con él hasta con 10 amigos o simplemente relajarte por tu cuenta explorando el paisaje generado proceduralmente e inspirado en la cultura vikinga.

Escrito por Adrian Willings.