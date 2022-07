Cómo reembolsar un juego en Steam: Consejos para recuperar tu dinero

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Steam es una plataforma digital fantástica para comprar tus juegos porque te da la opción de reembolsar un juego, incluso si has jugado un poco.

Si alguna vez has comprado un juego y te has arrepentido después de la compra porque estaba roto, tenía errores o simplemente no estaba a la altura de las expectativas, esta es tu opción.

La política de reembolso de Steam también es maravillosamente indulgente, ya que te permite jugar hasta dos horas de un juego y aún así poder obtener un reembolso por él. Sin embargo, hay algunos requisitos que debes cumplir, así que sigue nuestra guía para saber más sobre cómo reembolsar un juego en Steam.

Hay algunas cosas que debes tener en cuenta antes de intentar solicitar un reembolso en Steam. En teoría, es posible enviar una solicitud para cualquier juego que hayas comprado en Steam, siempre y cuando lo hayas adquirido hace menos de 14 días y no hayas jugado más de dos horas.

Por lo tanto, no tiene sentido solicitar el reembolso de juegos que compraste hace un par de años y nunca jugaste. Formarán parte de tu biblioteca para siempre.

Sin embargo, Steam dice que aún considerará algunas solicitudes aunque no cumplan esos requisitos, dependiendo de las razones.

Hay que tener en cuenta que, aunque Valve se muestra bastante relajado con los reembolsos de Steam, todavía pueden denegar una solicitud de reembolso de un juego si la compañía sospecha que estás abusando del sistema.

Así que no solicites reembolsos constantemente ni intentes utilizar el sistema para hacer speedrun de juegos y luego pedir un reembolso. Tu derecho a solicitar un reembolso puede ser revocado y no podrás hacerlo en el futuro.

Además de los juegos de Steam, también es posible reembolsar otras cosas, como los contenidos descargables y los objetos del juego. Al igual que en el caso de los juegos, tienes un plazo de 14 días para solicitar el reembolso de los contenidos descargables, siempre y cuando no hayas jugado al juego en cuestión durante más de dos horas desde la compra del contenido descargable.

Sin embargo, hay algunas excepciones, como si el DLC cambia completamente el juego de forma irreversible.

Para el contenido del juego, las políticas son un poco diferentes. Si se trata de un juego desarrollado por Valve, normalmente tienes 48 horas para solicitar el reembolso de las compras dentro del juego, siempre que la compra no haya sido modificada, utilizada o transferida. Los juegos de otros desarrolladores pueden ser diferentes.

Valve tiene una política estricta para que los jugadores baneados no reciban reembolsos. Si tienes una prohibición VAC (el sistema antitrampas de Valve) en tu cuenta o en un juego concreto, no podrás obtener un reembolso en ese juego.

También es posible reembolsar un juego regalado a través de Steam. Primero tienes que cumplir los mismos requisitos, es decir, no haberlo jugado durante más de dos horas y tenerlo en tu cuenta durante menos de 14 días, pero si es así, puedes solicitar el reembolso.

Si solicitas el reembolso de un juego que un amigo ha comprado para ti, los fondos volverán a su cuenta cuando se procese el reembolso.

Otra buena característica de la política de reembolso de Steam es que también funciona durante los periodos de rebajas. Así que si compraste un juego antes de una rebaja de Steam, sin darte cuenta de que estaba a punto de ocurrir y ahora está significativamente rebajado, no te preocupes, puedes devolver el dinero. Siempre que cumplas los requisitos habituales, Valve dice que puedes solicitar un reembolso por el precio completo del juego que compraste y luego volver a comprarlo al precio rebajado.

Para solicitar un reembolso sólo tienes que seguir unos cuantos pasos:

En primer lugar, abre Steam y haz clic en el menú de ayuda situado en la parte superior izquierda del programa

Haz clic en Soporte de Steam

Busca el juego que quieres reembolsar en "productos recientes" o haz clic en "juegos y aplicaciones" para ver más juegos

Haz clic en el juego del que quieres obtener un reembolso

A continuación, selecciona el motivo por el que quieres un reembolso

Elige cómo quieres el reembolso

Selecciona si quieres que el reembolso se realice en tu monedero de Steam o directamente en el método de pago original que utilizaste

Cuando intentes reembolsar un juego, encontrarás una serie de opciones diferentes que puedes seleccionar como motivo.

Estas incluyen:

Problemas técnicos o de jugabilidad

Falta DLC o contenido extra

Tengo problemas con mi clave de CD

No es lo que esperaba

Lo he comprado por accidente

Quiero eliminar permanentemente este juego de mi cuenta

Los problemas técnicos y de jugabilidad, la compra por accidente y "no es lo que esperaba" suelen ser los motivos más probables para solicitar y recibir un reembolso. Si has seleccionado uno de los motivos y tienes la oportunidad de decir por qué quieres un reembolso, te recomendamos que lo hagas. Especialmente si hay un problema con el juego con bugs o problemas que pueden ser una queja legítima que otros están teniendo también.

Si no estás en el PC en el que tienes instalado Steam, no te preocupes, ya que también puedes llevar a cabo la solicitud de reembolso de otra manera. Simplemente dirígete al sitio de Soporte de Steam, inicia sesión allí y sigue los mismos pasos.

Una vez que hayas enviado la solicitud, todo lo que tienes que hacer es esperar. Tu solicitud tendrá que ser revisada y Valve dice que el proceso de aprobación puede tardar hasta siete días. Deberías recibir un correo electrónico cuando se haya completado.

