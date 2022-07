Consejos y trucos de Steam Deck: Cosas que puedes hacer para divertirte más

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - La Steam Deck es una fantástica consola de juegos portátil con la que es un auténtico placer jugar.

Si eres como nosotros y has esperado durante meses a que te llegue el correo electrónico de precompra, probablemente estés muy emocionado por empezar a jugar con tu nueva máquina. Sin embargo, hay algunas cosas que vale la pena saber antes de empezar y que pueden hacer que la experiencia sea aún más increíble.

El Steam Deck está disponible en diferentes tamaños de formato de almacenamiento. Puedes comprarla de 64 GB, 256 GB y 512 GB.

Aunque teóricamente es posible sustituir el almacenamiento interno (y actualizarlo), eso no va a ser una opción para muchos.

Nosotros compramos un modelo de 256 GB para ahorrar dinero, pero nos dimos cuenta de que sólo pudimos llenar la consola con cuatro juegos. Naturalmente, esto varía en función de lo que se instale, pero Forza Horizon 5, por ejemplo, ocupa más de 100 GB de espacio de almacenamiento.

Te recomendamos encarecidamente que compres una tarjeta microSD (o varias) para poder acceder a más juegos con facilidad. Los juegos no se cargarán tan rápido de esta manera frente a los SSD NVMe, pero sigue siendo genial tener espacio extra sin un gasto adicional masivo.

Hay otra manera de contrarrestar el problema de espacio de almacenamiento en el Steam Deck y es hacer uso de la funcionalidad de Remote Play de Steam.

Esencialmente, si tienes un PC de juegos decente con Steam en él y con juegos instalados en esa máquina también, puedes transmitir los juegos a través de tu Wi-Fi doméstica desde el PC a tu Steam Deck.

Esto tiene dos ventajas, la primera es que no necesitas instalar los juegos localmente en tu Steam Deck, pero también puedes aprovechar la potencia de procesamiento adicional de tu PC de juegos para obtener una mayor velocidad de fotogramas o una experiencia más fluida.

Es fácil de hacer(hemos escrito una guía al respecto), pero esencialmente sólo necesitas que ambos dispositivos se ejecuten y estén conectados a la misma red, entonces haz clic para transmitir el juego correspondiente en tu Steam Deck.

Aunque es tentador subir el brillo al máximo, te sugerimos que lo bajes.

Una de las quejas del Steam Deck es la duración de la batería. Sin algunos ajustes, es fácil consumir la batería del dispositivo en dos o tres horas.

Reducir el brillo es un paso para que la diversión dure más. Para ello, haz clic en el botón de tres puntos situado en la parte derecha de Steam Deck para abrir el menú de opciones y ajusta allí el regulador de brillo.

Haz clic en el botón de menú de tres puntos y navega hasta la sección de la batería. Allí encontrarás las opciones de rendimiento. Desde aquí puedes ajustar los FPS y la tasa de refresco.

Puedes utilizar estos ajustes para mejorar tu experiencia o para ahorrar batería. Si estás jugando a un juego menos intensivo, puedes aumentar estos ajustes para que la experiencia de la pantalla sea más fluida, pero también puedes intentar reducirlos para poder jugar durante más tiempo.

Estamos sinceramente sorprendidos de lo bien que juega el Steam Deck incluso con los juegos más modernos. Maneja muy bien los juegos y es un placer jugar en él.

Por supuesto, al tratarse de un dispositivo de mano pequeño, el tamaño de la pantalla es limitado. Tiene una pantalla táctil de 7 pulgadas de 1280 x 800 para jugar a 720p. Probablemente estés acostumbrado a jugar en un monitor de juegos mucho más grande.

Si intentas jugar a los juegos en la configuración ultra, es probable que encuentres que el Steam Deck no tiene el rendimiento que te gustaría. Prueba a bajar un poco los gráficos. No nos ha parecido muy necesario, pero bajar a ajustes altos puede hacer que la experiencia sea más fluida si lo necesitas.

La ventaja es que sigue viéndose muy bien, ya que se trata de una pantalla pequeña.

También puedes usar la función de streaming de Remote Play que mencionamos antes para correr con ajustes gráficos altos sin poner a prueba la GPU de Steam Decks.

Gracias a sus capacidades Bluetooth, el Steam Deck tiene la capacidad de trabajar con una variedad de dispositivos, incluyendo ratones, teclados y auriculares. Así que si necesitas controles más granulares, puedes conectar estos dispositivos con bastante facilidad.

Haz clic en el botón de configuración y desplázate para activar el Bluetooth. A continuación, puedes emparejar tu dispositivo y utilizarlo. Esto también funciona con muchos periféricos, por lo que puedes abrir otros controles para Steam Deck de forma sencilla.

Valve está elaborando regularmente actualizaciones para el Mazo de Steam con el fin de mejorar la funcionalidad y la experiencia del usuario.

Algunas de ellas han incluido también grandes mejoras. Una de nuestras quejas iniciales era que los ventiladores hacían demasiado ruido, pero Valve lanzó un parche que lo hizo mucho más silencioso.

Te recomendamos que compruebes regularmente si hay actualizaciones. Para ello, haz clic en el botón de Steam de la izquierda y, a continuación, dirígete a las actualizaciones. Verás un signo de exclamación en los ajustes del sistema cuando una actualización esté lista.

Cuando tienes en tus manos el Steam Deck es bastante fácil ver qué juegos funcionarán bien. Los que están en tu biblioteca ya están marcados como "verificados", "jugables", "no compatibles" o "desconocidos".

Hemos comprobado que la lista de juegos jugables se amplía rápidamente, así que vale la pena revisar tu biblioteca para ver si aparecen otros nuevos.

La tienda de Steam Deck también te indica los juegos compatibles, así que puedes estar seguro de que un juego funcionará antes de comprarlo.

También hay otras formas de comprobarlo de antemano. Una cosa que sí diremos es que el hecho de que un juego esté marcado como "no compatible" no significa necesariamente que no vaya a funcionar. Hemos visto algunos juegos que sólo han necesitado algunos ajustes en el mando para funcionar. Así que si ya tienes un juego y quieres jugar, no dejes que esa etiqueta te desanime a intentarlo.

Algunos juegos pueden estar marcados como "no soportados" pero pueden ser jugados con algunos ajustes.

Inicia un juego y haz clic en el botón de Steam de la izquierda. Una vez hecho esto, empuja el stick del pulgar dos veces hacia la derecha para acceder a los ajustes del mando. Verás un mapa de los controles actuales, pero también tienes la opción de añadir más haciendo clic en los ajustes del mando.

Puedes volver a mapear varios ajustes diferentes, pero la otra ventaja es que las palas traseras rara vez se utilizan para nada. Hay cuatro palas marcadas como L4, L5, R4 y R5. Puedes asignarlas a los controles del juego y utilizarlas para jugar más cómodamente.

En las raras ocasiones en las que tienes un problema, es bueno conocer los atajos para resolver los problemas.

Si te encuentras con que tu Steam Deck se ha congelado mientras juegas, puedes forzar el cierre con sólo pulsar un par de botones. Pulsando el botón de Steam y el botón B a la vez forzarás el cierre de cualquier juego que esté causando un problema.

Hay unos cuantos atajos diferentes en el Mazo Steam a los que puedes acceder con un par de pulsaciones de botón.

Entre ellos se encuentran el botón Steam y B para forzar el cierre, pero también muchos otros. Para ver una lista todo lo que tienes que hacer es pulsar el botón Steam y A.

Uno de los mejores atajos es Steam y R1, que hace una captura de pantalla, pero hay muchos otros.

Escrito por Adrian Willings.