(Pocket-lint) - Google ha anunciado casualmente que algunos usuarios de Chrome OS ahora pueden ejecutar Steam en sus Chromebooks.

Durante la Cumbre de desarrolladores de Google for Games, Google reveló que "acaba de lanzar" un Steam alpha para Chromebooks seleccionados. Debido a que es un alfa en esta etapa, eso significa que es solo una prueba por ahora y no está completamente listo para lanzarse oficialmente para todos. Si no le importa y quiere sumergirse y comenzar a disfrutar de los juegos de Steam en su máquina Chrome OS, así es como se hace.

Lo primero que debe hacer es abrir su Chromebook y cambiar al "canal de desarrollo". Es una experiencia de software más experimental que te permitirá probar Steam alpha y las últimas funciones del sistema operativo Chrome (Chrome OS). Cualquiera puede cambiar al canal de desarrollo (a menos que esté usando un Chromebook del trabajo o la escuela, ya que su administrador de TI podría restringirle el cambio de canales). Google tiene una página de soporte que detalla cómo cambiar al canal de desarrollo, pero también hemos resumido los pasos a continuación.

Antes de cambiar de canal, haga una copia de seguridad de sus datos. ( Así es como).

Inicie sesión en su Chromebook con su cuenta de Google. En la parte inferior derecha, seleccione la hora. Seleccione Configuración. En la parte inferior izquierda, seleccione Acerca de Chrome OS. Seleccione Detalles adicionales. Junto a "Canal", selecciona Cambiar canal. Seleccione un canal. Seleccione Cambiar canal. Si cambia a beta o dev, su Chromebook descarga una actualización. Su Chromebook le pedirá que reinicie.

Nota: El canal de desarrollo puede introducir errores en su máquina. Si desea volver al canal estable o beta, simplemente seleccione Cambiar canal en el paso seis anterior y luego Powerwash. Cuando se instale la actualización, seleccione Relanzar y Powerwash. Tenga en cuenta que todo se eliminará de su Chromebook y deberá iniciar sesión con su cuenta de Google nuevamente.

Si está en el canal de desarrollo porque siguió el paso uno anterior, entonces debería estar listo para que llegue Steam alpha. Google dijo que el canal de desarrollo se actualiza una o dos veces por semana. Entonces, presumiblemente, Steam alpha llegará dentro de las próximas dos semanas (o a principios de abril de 2022) en el canal de desarrollo.

No está claro en este momento. Google está dirigiendo a las personas al foro de la comunidad de Chromebook para obtener más información. Sin embargo, allí, la compañía solo dice que está "obteniendo una versión temprana de calidad alfa de Steam en Chrome OS en el canal Dev para un pequeño conjunto de Chromebooks que llegará pronto". Y recomienda volver al foro para obtener aún más información.

Lo sentimos, eso es todo lo que Google ha anunciado por ahora. Una vez que Steam alpha esté disponible, Pocket-lint actualizará esta guía.

