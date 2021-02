La función Remote Play Together de Steam ahora es aún mejor

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La función Remote Play Together de Steam existe desde hace un tiempo. Permitir que los jugadores jueguen juegos multijugador locales a través de la web con amigos de forma gratuita. Pero ahora Valve lo está mejorando aún más al dar acceso a esto a los jugadores que ni siquiera tienen una cuenta de Steam.

Si aún no lo sabe, la función Remote Play Together esencialmente permite que un jugador comparta experiencias cooperativas locales en línea con amigos. El proceso para hacerlo también es muy simple, simplemente inicie el juego, luego haga clic en un amigo y haga clic en "Juego remoto juntos" para enviar una invitación y luego podrán aceptarlo y jugar contigo.

La ventaja es que solo una persona debe poseer el juego. Ese jugador aloja el juego y transmite los datos a través de Steam a su amigo y luego pueden jugar como si estuvieran en la misma habitación. La otra persona ahora no necesita una cuenta de Steam y tampoco necesita necesariamente jugar en la PC.

Si tienes la última versión beta de Steam Client , puedes copiar un enlace para Remote Play Together y enviárselo a cualquier amigo en cualquier dispositivo. Siempre que puedan acceder a la aplicación Steam Link , podrán acceder al juego. Esto significa que sus amigos pueden jugar en teléfonos Android, iPhones, iPads, Apple TV y también en Raspberry Pi.

Los juegos, por supuesto, deben ser compatibles con Remote Play Together, pero hay una gran cantidad de juegos que sí lo hacen . Recuerde que está buscando juegos que ofrezcan multijugador local, no multijugador en línea. Puede filtrar juegos en la tienda Steam para ver aquellos que solo admiten Remote Play Together si no está seguro, pero no espere poder jugar Valheim con 9 amigos de esta manera.

Escrito por Adrian Willings.