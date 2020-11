Valve hace que sea más fácil registrarse para las pruebas beta del juego en Steam

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Parece que Steam tiene una nueva función que permite a los jugadores solicitar acceso a las pruebas beta de los juegos directamente desde la página de la tienda.

El proceso de obtener acceso a una prueba beta generalmente implica mucho esfuerzo, y los desarrolladores manejan los formularios de registro y las solicitudes de los usuarios, quienes luego tienen que otorgar acceso manualmente.

Esta nueva actualización agiliza ese proceso al permitir que los usuarios soliciten acceso fácilmente desde la tienda Steam. Valve está dando a los desarrolladores el poder de un botón de registro de Steam Playtest en la lista principal de su juego en la tienda Steam.

Este botón permite a los fanáticos o jugadores entusiastas solicitar acceso a las versiones de prueba de los juegos sin la molestia de ir a un sitio web separado. También significa que los desarrolladores pueden controlar fácilmente el acceso a cualquier prueba, incluida la cantidad de jugadores que pueden unirse y cuándo finalizará la prueba.

Para el jugador promedio, hacer clic en ese botón en una página de la tienda lo colocará en una lista de espera. Luego, los desarrolladores del juego pueden otorgar acceso en lotes de acuerdo con la capacidad para manejar las solicitudes. Una vez que se conceda el acceso, podrá jugar.

Valve también ha pensado en esta configuración. A pesar de que se accede a la prueba de juego desde la página principal de la tienda del juego, se trata como algo separado del juego principal.

En un nivel básico, el tiempo de un usuario que juegue la prueba de juego no se contará para el juego real completamente lanzado. Del mismo modo, los jugadores que solo han participado en la prueba de juego no pueden dejar una reseña del juego real. Lo que significa que un juego sin terminar no puede ser revisado con bomba antes de que haya sido lanzado.

