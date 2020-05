Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

La increíble colección de juegos de Quantic Dream eran originalmente exclusivas de PlayStation. Luego, los juegos llegaron a la PC a través de Epic Store el año pasado y ahora están llegando a Steam.

Heavy Rain , Beyond Two Souls y Detroit: Become Human fueron muy bien considerados cuando se lanzaron originalmente en PlayStation. Pero el estudio de desarrollo quería alejarse de la exclusividad de la plataforma y exponer su juego a un público más amplio.

El fundador de Quantic Dream, David Cage, lo confirmó en una entrevista con Dual Shockers el año pasado.

"Siempre tuvimos una gran relación con Sony PlayStation. Siempre me han apoyado mucho en mi trabajo y siempre hemos sido muy leales a ellos", dijo, "así que tuvimos una conversación muy abierta sobre todo esto, y ellos nos permitió lanzar nuestro catálogo de títulos en PC ".

La noticia de que los juegos llegarán a Steam se reveló oficialmente en Twitter:

La otra buena noticia es que los tres juegos se han actualizado y optimizado para PC con imágenes 4K, juego de 60 FPS y soporte de pantalla panorámica también. Los amantes de Steam también estarán encantados de saber que los logros de Steam también se incluyen en estos nuevos lanzamientos.

Mientras espera el lanzamiento completo de los tres juegos el 18 de junio, también puede descargar y reproducir demos. Échales un vistazo aquí .