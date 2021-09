Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Star Wars: Knights of the Old Republic es uno de los juegos de rol con más historia en la historia de los juegos, citado por innumerables fanáticos como la mejor pieza de narración de Star Wars que cualquier juego haya logrado, y por algunos de ellos como el mejor bar de historias de Star Wars. ninguno.

Ahora está regresando: se ha anunciado una nueva versión total del juego, construida desde cero, y estamos absolutamente atónitos. Es uno de los lanzamientos de juegos más emocionantes en mucho tiempo, así que descubra todos los detalles clave aquí.

El tráiler anterior debutó durante una transmisión en vivo de Sony que miraba el futuro de la PlayStation 5 en septiembre de 2021, y provocó una avalancha de entusiasmo, sobre todo porque abrió todo el programa.

Sin embargo, es solo un breve avance y, lamentablemente, no termina con ningún tipo de línea de tiempo sobre cuándo podemos esperar el juego. En comparación con otros anuncios durante el evento, creemos que eso significa que incluso una fecha de lanzamiento de 2022 parece una posibilidad remota en esta etapa. Sin embargo, con suerte podríamos obtener el remake en 2023.

La noticia más importante sobre el juego hasta ahora, y de lejos, es que será una consola exclusiva de Sony: el remake de KOTOR solo llegará a PlayStation 5, y no a Xbox. Por supuesto, eso podría significar que es una exclusiva cronometrada en lugar de permanente, pero al menos en el lanzamiento será un filip para los fanáticos de PS5.

Sin embargo, también sabemos que el juego se lanzará en PC, por lo que no es que la PS5 sea el único lugar donde puedes jugarlo.

Si nunca has jugado al KOTOR original, no te preocupes, no estropearemos la maravillosa historia de ese juego. Sin embargo, es probable que la configuración del remake sea la misma, por lo que podemos confiar en eso para algunos conceptos básicos.

En primer lugar, esa Antigua República titular es literalmente 4.000 años antes de los eventos de las principales películas de Star Wars, las que componen la Saga Skywalker; es hace mucho, mucho tiempo, de verdad. Como sabrán los fanáticos, donde hay un Sith siempre hay otro; en este caso, son los males gemelos de Darth Malak y Revan.

Revan ha sido derrotado, dejando a Malak en su lugar recorriendo la galaxia, y depende de tu personaje personalizado para el jugador luchar contra la marea del mal junto con los pocos Jedi que están alrededor para ayudar. Sin embargo, en el verdadero estilo de los juegos de rol, aquellos que quieran usar el Lado Oscuro pueden sentirse libres de hacerlo; pueden optar por apoyarse en la ideología de los Sith si lo desean.

Es una historia brillante que abarca diversos lugares y algunos personajes icónicos, desde maestros Jedi hasta ayudantes de robots asesinos, así que confía en nosotros cuando decimos que será uno para experimentar cuando salga.

Un gran signo de interrogación que se cierne sobre el remake es exactamente cuánto cambiará la jugabilidad. Después de todo, aunque el KOTOR original es querido, su sistema de combate puede parecer bastante arcaico ahora, en comparación con las actualizaciones modernas de los mismos controles RPG de arriba hacia abajo de juegos como Divinity 2 y Baldurs Gate 3.

Si todavía tenemos combates por turnos ni siquiera es algo en lo que podamos estar seguros: los desarrolladores de Aspyr, que está manejando el remake, han confirmado que quieren mantenerse fieles a la historia del juego original y llevar la jugabilidad a la altura de los estándares modernos. ¡Eso podría significar cualquier cosa!

Sin embargo, alejándonos del combate, podemos estar seguros de que aún obtendremos un juego de rol en el que puedes moverte por varios centros hablando con personajes y recogiendo misiones y equipo para seguir mejorando tu grupo.

Obviamente, también obtendremos un gran impulso en la apariencia del juego: KOTOR es realmente antiguo en este punto, por lo que debería ser bastante asombroso ver algunas de sus ubicaciones más famosas con una versión completamente nueva para explorar.