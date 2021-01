Obtén Star Wars Battlefront 2 gratis con Epic Games ahora

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Epic Games regala regularmente diferentes juegos en su tienda al precio favorito de todos: gratis . Esta vez, es el turno de Star Wars Battlefront 2 .

Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition se puede agregar gratis a tu biblioteca hasta el 21 de enero. Esta edición del juego incluye el juego estándar y una gran cantidad de contenido que estaba disponible para comprar en el juego desde el lanzamiento original en 2017 hasta diciembre de 2019.

El juego se lanzó inicialmente en PlayStation 4, Xbox One y PC en los nebulosos días de 2017, pero se han lanzado muchas actualizaciones de contenido gratuitas desde entonces. De hecho, fue solo el año pasado que los desarrolladores del juego anunciaron su gran actualización final de contenido en forma de The Battle on Scarif .

Desde su lanzamiento, Dice ha lanzado 25 actualizaciones gratuitas para el juego con contenido para juegos en solitario, cooperativo y multijugador. También ha habido contenido inspirado en la propia historia de Star Wars y en los lugares de batalla, incluidos Hoth, Tatooine, Yavin 4, Death Star II y, por supuesto, Scarif.

Entonces, si no lo ha intentado, ahora podría ser el momento, ya que ciertamente no será gratis para siempre. Para obtenerlo, todo lo que necesita hacer es iniciar sesión en su cuenta y hacer clic para obtener el juego de la tienda. Luego, se agregará a su cuenta para conservarla para siempre.

GRATIS ESTA SEMANA



Escrito por Adrian Willings.