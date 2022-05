Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Square Enix ha vendido Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix Montreal en un acuerdo por valor de unos 300 millones de dólares.

Los nuevos propietarios, Embracer Group, también tomarán el control de varias franquicias de juegos importantes, como Tomb Raider, Deus Ex, Thief y Legacy of Kain. Se cree que los juegos de Marvel de Square -Los Vengadores y Guadrians of the Galaxy- también están incluidos, pero requieren el permiso del titular de la licencia original(Marvel).

Además, más de 50 títulos del catálogo anterior forman parte del acuerdo.

Square Enix seguirá publicando sus productos tradicionales, como las series Final Fantasy y Kingdom Hearts, además de algunos juegos occidentales, como Outriders, Just Cause y Life is Strange.

Sin embargo, también planea utilizar los fondos adicionales para ampliar sus operaciones en blockchain, inteligencia artificial y la nube.

Embracer Group, por su parte, ha estado muy activa en lo que respecta a las adquisiciones últimamente. Ya es propietario de múltiples marcas, como Koch Media (que incluye a Deep Silver) y THQ Nordic. También compró el año pasado el estudio detrás de Borderlands, Gearbox, la empresa de cómics Dark Horse Media y la firma de juegos de mesa Asmodee.

Antes de la compra de Crystal Dynamics y de los demás activos de Square Enix, su número de estudios ya superaba los 100.

