(Pocket-lint) - Crystal Dynamics ha confirmado que está trabajando en un nuevo juego de Tomb Raider.

Es solo una etapa temprana del desarrollo, por lo que podría pasar un tiempo antes de que veamos algo concreto, pero se espera con ansias el seguimiento de la trilogía de reinicio .

Aquí está todo lo que sabemos al respecto hasta ahora.

El desarrollador Crystal Dynamics ha confirmado que ha comenzado el trabajo en el nuevo Tomb Raider. No ha compartido muchos detalles, ni ha anunciado un nombre real. Sin embargo, ha dicho que el nuevo juego se creará con Unreal Engine 5.

"Este nuevo motor se traduce en experiencias de juego y narración de siguiente nivel, y es por eso que estamos encantados de anunciar hoy que acabamos de comenzar el desarrollo de nuestro próximo juego Tomb Raider, impulsado por Unreal Engine 5", dijo en un video. publicado en los canales de las redes sociales.

"Nuestro objetivo es ampliar los límites de la fidelidad y ofrecer la experiencia cinematográfica de acción y aventuras de alta calidad que los fans merecen tanto de Crystal Dynamics como de la franquicia Tomb Raider".

Crystal Dynamics está increíblemente entusiasmado con el futuro de Unreal y cómo nos ayudará a llevar nuestra narración al siguiente nivel. ¡Es por eso que estamos orgullosos de anunciar que nuestro próximo juego #tombraider se está desarrollando en Unreal Engine 5! pic.twitter.com/UFMiWzJAZc – Tomb Raider (@tombraider) 5 de abril de 2022

Otros que se comprometieron a usar Unreal Engine para juegos futuros incluyen CD Projekt Red para su próximo título de The Witcher y Xbox Studio The Coalition, mejor conocido por los juegos más recientes de Gears of War.

Para darle una idea de lo que es posible para el próximo Tomb Raider, la demostración inicial de "Lumen in the Land of Nanite" de Epic Games muestra un escenario de uso similar para UE5.

Aunque todavía no tenemos confirmación oficial de que esté trabajando específicamente en el nuevo Tomb Raider, el director de Days Gone , Jeff Ross, se ha unido a Crystal Dynamics como director de diseño.

Me emociona anunciar que ahora trabajo en la increíble Crystal Dynamics como directora de diseño. Eso es todo lo que puedo decir, aparte de que estoy encantado con el proyecto, y especialmente con el equipo de personas realmente maravillosas.



Me convertiré en un habitante de Seattle este verano.



Además, ¡ven a trabajar conmigo! https://t.co/HjDFIFk7MF – Jeff Ross (@JakeRocket) 5 de abril de 2022

Recientemente volvimos a visitar Days Gone (a 60 fps enPlayStation 5 ) y debo decir que lo estamos disfrutando aún más la segunda vez. La decisión de Sony de deshacerse de la secuela siempre nos ha desconcertado, por lo que su pérdida bien podría ser la ganancia de Lara Croft.

Teniendo en cuenta que el juego se está creando en Unreal Engine 5, es muy probable que solo se lance en máquinas capaces de ejecutarlo.

Eso es PlayStation 5, Xbox Series X /S y PC. Parece que los propietarios de consolas de última generación se lo perderán.

Es demasiado pronto en el ciclo de desarrollo para hablar de una fecha de lanzamiento. Con toda honestidad, podría ser 2024 antes de que veamos el juego en las tiendas, y es probable que el juego no se muestre hasta el próximo año, al menos, tal vez al regreso de un E3 en persona en junio de 2023.

Escrito por Rik Henderson.