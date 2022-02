Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Bungie, el desarrollador detrás de Destiny y el creador original de Halo, ha anunciado que será adquirido por Sony Interactive Entertainment en un acuerdo por valor de 3600 millones de dólares.

Bungie dijo que "continuará publicando de forma independiente y desarrollando creativamente nuestros juegos", según el CEO Pete Parsons en una publicación de blog . "Hemos encontrado un socio que nos apoya incondicionalmente en todo lo que somos y que quiere acelerar nuestra visión para crear entretenimiento que abarque generaciones, al tiempo que preserva la independencia creativa que late en el corazón de Bungie", agregó Parsons.

De hecho, Bungie ha prometido a sus fanáticos que seguirá siendo un estudio y editor multiplataforma, ubicado de forma independiente junto con PlayStation Studios.

Bungie tiene un potencial ilimitado para unir a amigos de todo el mundo.



Hemos encontrado un socio en PlayStation que comparte nuestro sueño y está comprometido a acelerar nuestra visión creativa de crear entretenimiento que abarque generaciones.



Nuestro viaje comienza hoy. https://t.co/PLuVn48zdy pic.twitter.com/kAhRbAg3vD — Bungie (@Bungie) 31 de enero de 2022

La adquisición de Bungie por parte de Sony se produce días después de que Microsoft anunciara sus planes para adquirir Activision Blizzard en un acuerdo por valor de 68.700 millones de dólares. Microsoft fue alarmantemente vago al principio sobre si Call of Duty y otras franquicias se convertirían en exclusivas de Xbox. Sólo después de muchas reacciones negativas y posibles problemas con los reguladores prometió más tarde honrar los acuerdos existentes con Sony . Bungie está adoptando un enfoque diferente, admitiendo rotundamente que los juegos futuros no se convertirán en exclusivos de PlayStation. "No. Queremos que los mundos que estamos creando se extiendan a cualquier lugar donde la gente juegue", dijo Bungie en una página de preguntas frecuentes .

"Seguiremos siendo autoeditados, creativamente independientes y continuaremos impulsando una comunidad unificada de Bungie", agregó Bungie.

En esa pregunta frecuente , Bungie también detalló cómo afectará la adquisición a uno de sus juegos más populares, Destiny 2 . Respondió preguntas sobre si el juego cruzado se mantendrá sin cambios, si la experiencia de Destiny 2 en plataformas que no sean PlayStation se verá afectada, y más. Así que asegúrese de revisar esa página para conocer todos los detalles. Pero parece que los fanáticos del mítico mundo de la ciencia ficción no tienen nada de qué preocuparse.

