(Pocket-lint) - La próxima gran aventura de Sonic está en camino, con un título completamente en 3D anunciado en forma de Sonic Frontiers, que promete un extenso y hermoso mundo abierto para explorar.

Parece un cambio en la serie y podría ofrecer algunos giros de juego realmente interesantes. Sigue leyendo para conocer todos los detalles clave del juego.

Sega anunció Sonic Frontiers a finales de 2021, con un tráiler de presentación que puedes ver a continuación.

En él se muestra lo que parece un nuevo mundo para que Sonic explore a un ritmo ligeramente diferente al de sus juegos anteriores, y que se concretó de forma significativa con revelaciones de gameplay exclusivas para IGN en junio de 2022. En el primero, a continuación, se puede ver a Sonic atravesando el mundo.

Una muestra posterior también ha mostrado el sistema de combate del juego, y cómo Sonic puede derrotar a los enemigos repartidos por el mundo a medida que los encuentra.

No sabemos exactamente cuándo saldrá Sonic Frontiers, pero Sega le ha puesto la etiqueta Holiday 2022, así que debería estar disponible a finales de este año.

Desde que se revelaron las imágenes de juego que puedes encontrar más arriba, esto ha sido recibido con cierta sorpresa por parte de los fans que esperan que el juego esté más pulido de lo que parece actualmente, pero por ahora es la única información oficial que tenemos sobre su lanzamiento.

La historia de Sonic Frontiers sigue siendo un poco misteriosa, pero podemos ver en los tráilers y en la jugabilidad que Sonic explorará un nuevo mundo, aunque nadie sabe cómo ha llegado allí.

Sabemos que las tierras por las que se mueve se llaman Islas Starfall gracias a la página web oficial del juego, y parecen contener las ruinas de una civilización antigua.

Dada la suave banda sonora y las enormes zonas abiertas, el juego parece inspirarse en The Legend of Zelda: Breath of the Wild, aunque está por ver si el tono de ese juego encaja con la velocidad de alto octanaje de Sonic.

Lo que no sabemos es por qué esa civilización podría haber dejado atrás kilómetros de carriles de rodadura y potenciadores de velocidad, y mucho menos los anillos de oro que Sonic tanto codicia. Puede que descubramos ese aspecto, así como más información sobre los extraños adversarios metálicos a los que se enfrenta Sonic, en posteriores tráilers y presentaciones.

En cualquier caso, el titular es que se trata de otro juego de Sonic en 3D, un formato que ha tenido algunos altibajos para la mascota de Sega, y con un mundo abierto que lo acompaña el juego representa un poco de apuesta dado el éxito de los retrocesos en 2D como Sonic Mania.

