HDR10+ llega a los juegos

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Samsung ha anunciado que su estándar de imagen HDR10+ se extenderá a los juegos y los servicios de IPTV en los próximos meses.

Tras añadir la variante de HDR10+ específica para juegos a algunos de sus propios monitores y televisores lanzados este año, otros fabricantes y marcas -como Nvidia- también la están adoptando. Los desarrolladores de juegos aún no han indicado si serán compatibles con HDR10+, pero una vez que el hardware esté disponible, no hay razón para no hacerlo.

El estándar de imagen HDR rival, Dolby Vision, ya es compatible con las consolas Xbox y algunos juegos lo ofrecen como opción.

HDR10+ es una extensión del estándar de imagen HDR10 que utilizan muchos juegos y películas. La tecnología HDR (High Dynamic Range) permite que una pantalla muestre un espectro más amplio de colores, además de un mayor brillo y contraste, en comparación con las imágenes estándar. Sin embargo, con el estándar HDR normal, los metadatos de la imagen se aplican a todo el contenido, por lo que, aunque parece más envolvente y preciso, no tiene en cuenta las necesidades de las distintas localizaciones o escenas, por ejemplo.

HDR10+ es más dinámico. Adapta los metadatos fotograma a fotograma, asegurando que las escenas más brillantes se vean más vibrantes, mientras que las más oscuras tengan niveles de negro más profundos, sin aplastar los detalles. En este sentido, es similar a Dolby Vision.

Nvidia ha anunciado recientemente que sus últimas tarjetas gráficas RTX y GTX serán compatibles con HDR10+, mientras que Apple también es compatible con el estándar en su nueva caja Apple TV 4K (además de la aplicación Apple TV en los televisores Samsung).

Algunos otros fabricantes de televisores también ofrecen HDR10+ en sus aparatos, bajo licencia de Samsung, como Philips y Panasonic.

Escrito por Rik Henderson.