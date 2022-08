Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Samsung ha anunciado que su gigantesco monitor curvo de 55 pulgadas para juegos, Odyssey Ark, está disponible para su reserva.

Samsung ha presentado una bestia, y estamos casi seguros de que no habrás visto un monitor como este antes. Con un precio de 3.499,99 dólares, el último monitor curvo de la compañía con la marca Odyssey se llama presumiblemente Odyssey Ark porque tiene el tamaño aproximado de un gran barco de madera. Más allá de su tamaño, su característica estrella es que su pantalla de 55 pulgadas puede girarse 90 grados para ser utilizada en modo vertical. Sí. De verdad.

Si decides hacer un pedido anticipado del Odyssey Ark antes del lunes 12 de septiembre de 2022, Samsung te regalará una tarjeta de regalo de 200 dólares para utilizar en su tienda online. Best Buy y Newegg ofrecen una oferta similar, regalando 200 dólares en tarjetas de regalo a quienes hagan el pedido anticipado. Las tarjetas de regalo sólo se pueden utilizar en una compra por separado. Samsung no ha comunicado oficialmente la fecha de lanzamiento, aunque Newegg ha dicho que el envío comenzará el 12 de septiembre. No lo olvides: Si has reservado el Odyssey Ark en agosto, Samsung te rebaja otros 100 dólares con una rebaja instantánea al comprarlo a través de la tienda online de la compañía.

En cuanto al paisaje, Odyssey Ark está diseñado para sumergirte en el juego, ocupando todo el campo de visión para que te sientas más cerca de la acción. Sin embargo, está claro que Samsung no lo ve sólo como un monitor para juegos, ya que ofrece el modo vertical para ofrecer una gran superficie para la multitarea. A diferencia de muchos otros monitores curvos, tiene una relación de aspecto de 16:9 (no una relación ultra ancha de 32:9) y una pantalla LED Quantum Dot Mini montada en un soporte de altura ajustable.

Escrito por Maggie Tillman.