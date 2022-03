Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Grand Theft Auto Online obtuvo nuevas y elegantes versiones de próxima generación en PlayStation 5 y Xbox Series X/S en marzo de 2022, y Rockstar aprovechó la oportunidad para lanzar también un nuevo servicio llamado GTA Plus.

El programa de membresía es exclusivo para esas nuevas plataformas y les permite a los jugadores obtener una variedad de beneficios, que detallamos en su totalidad a continuación, así que siga leyendo para conocer todos los datos clave.

Afortunadamente, solo hay un nivel de membresía para GTA Plus, y tiene un precio de $ 5.99 cada mes. Todavía no tenemos confirmación de cuánto costará en la UE y el Reino Unido, pero no podemos imaginar que varíe demasiado de ese número cuando se lance el 29 de marzo de 2022.

Presentamos GTA+ para GTA Online.



Un nuevo programa de membresía exclusivo para PS5 y Xbox Series X|S, que brinda fácil acceso a una variedad de beneficios valiosos para jugadores nuevos y veteranos en las consolas de última generación.



Lanzamiento el 29 de marzo: https://t.co/t9DyrLap1W pic.twitter.com/gz4UXzCfxf – Juegos Rockstar (@RockstarGames) 25 de marzo de 2022

No puede comprar más de un mes por adelantado en este momento, y tendrá facturación recurrente de forma predeterminada (que puede desactivar), por lo que esta es una oferta de mes a mes.

Hasta ahora, solo se ha confirmado una cosa como constante cada mes en GTA Plus: recibirás una entrega mensual de GTA $ 500,000 en el juego para gastar en lo que quieras.

Aparte de eso, los beneficios variarán cada mes, con recompensas únicas para los miembros que no puede obtener en ningún otro lugar, y deberá reclamarlas en línea antes de que termine el mes para disfrutarlas.

Para tener una idea de lo que se ofrece, esto es lo que Rockstar dice que ofrece para el primer mes de GTA Plus, en su publicación de blog sobre el servicio :

GTA $ 500,000 entregados automáticamente a su cuenta de Maze Bank.

entregados automáticamente a su cuenta de Maze Bank. El Principe Deveste Eight , junto con una actualización gratuita de Hao's Special Works para él antes de que esté disponible para su compra por parte del público en general, además de HSW Orange Trip y HSW CMYK Glitch Liveries. The Auto Shop ubicado en La Mesa, presenta una variedad de actualizaciones de juego de Los Santos Tuners. Los propietarios actuales de talleres mecánicos pueden mudarse a La Mesa sin costo adicional.

, junto con una actualización gratuita de Hao's Special Works para él antes de que esté disponible para su compra por parte del público en general, además de HSW Orange Trip y HSW CMYK Glitch Liveries. The ubicado en La Mesa, presenta una variedad de actualizaciones de juego de Los Santos Tuners. Los propietarios actuales de talleres mecánicos pueden mudarse a La Mesa sin costo adicional. Exención de las cuotas de membresía de LS Car Meet . Los miembros actuales de LS Car Meet con GTA+ recibirán un reembolso de GTA$ 50 000 durante el período del evento.

. Los miembros actuales de LS Car Meet con GTA+ recibirán un reembolso de GTA$ 50 000 durante el período del evento. Los propietarios de yates pueden actualizarse al Aquarius Super Yacht sin costo adicional.

sin costo adicional. La camiseta Gussét Frog y la camiseta y los pantalones cortos de baloncesto Broker Prolaps se agregaron automáticamente a tu guardarropa.

y los de se agregaron automáticamente a tu guardarropa. La librea del transportador para Mammoth Avenger, HVY APC y TM-02 Khanjali.

para Mammoth Avenger, HVY APC y TM-02 Khanjali. Una selección de pinturas y emblemas gratis para el Taller Automático.

3 veces GTA$ y RP en la serie de carreras Special Works de Hao .

. 2X Car Meet Rep en la serie Street Race .

Si eres un jugador ávido o simplemente un recién llegado que busca obtener una ventaja inicial, esa es una variedad de bonos que podrían ser muy útiles, aunque el tiempo dirá qué otros beneficios vendrán en los meses siguientes.

Escrito por Max Freeman-Mills.