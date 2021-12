Las versiones físicas de GTA Trilogy Definitive Edition se retrasaron mientras los juegos se arreglan

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Justo después de lanzar una primera actualización importante para la versión digital de su paquete, Rockstar retrasó el lanzamiento de las versiones físicas de Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition.

Los juegos se lanzaron digitalmente a principios de noviembre a una tormenta absoluta de críticas gracias a su estado de errores casi asombroso, y Rockstar no tardó en emitir una disculpa y también en restablecer las versiones originales de los juegos en las tiendas digitales.

Se comprometió a arreglar los tres títulos, y el primer gran parche ha hecho un montón de trabajo para estabilizar su rendimiento y corregir algunos de los errores más evidentes. Esto incluye, por ejemplo, agregar la opción de neblina cuando estás en lo alto de San Andreas, para evitar ver todo el mundo del juego y el skybox de una sola vez.

También se corrigieron varios errores ortográficos en los letreros de las tiendas, errores de continuidad de la escena de corte y más. Sin embargo, parece que Rockstar podría desconfiar de lanzar las versiones en disco con la versión original con errores del juego.

Las fechas de lanzamiento de las versiones físicas de Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition han cambiado.



Xbox Series X / Xbox One y PS4 ahora se lanzarán el 17 de diciembre. La versión de Nintendo Switch llegará a principios de 2022.



