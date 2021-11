Se rumorea que Red Dead Redemption Remastered está en desarrollo

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El medio de comunicación francés Rockstar Magazine afirma que Red Dead Redemption Remastered se encuentra en las primeras etapas de desarrollo. Una traducción de Dark Side of Gaming afirma que la remasterización estaría en la misma línea que la próxima Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition.

Si resulta ser cierto, esto significaría que la remasterización mantiene el aspecto y la sensación clásicos del Red Dead Redemption original; Mientras mejora la iluminación, las texturas, las distancias de dibujo y alinea los controles con Red Dead Redemption 2 .

Es poco probable que Red Dead Redemption necesite tanto trabajo como los títulos incluidos en la remasterización de Grand Theft Auto Trilogy, ya que es una generación más nueva, pero aquellos que ingresaron a la franquicia con Red Dead Redemption 2 ciertamente apreciarán la revisión. Especialmente cuando se reproduce en un televisor 4K.

En mayo, la empresa matriz Take-Two Interactive dijo que tenía tres remasterizaciones no anunciadas en proceso, por lo que el rumor parece que podría tener credibilidad. Se asumió que estos tres títulos eran los juegos que componen la trilogía de Grand Theft Auto, pero el tiempo dirá si Rockstar lo cuenta como un solo remaster.

No se mencionaron plataformas específicas, pero si los lanzamientos recientes son algo por lo que pasar, esperaríamos ver el remaster llegar a las PC y las consolas de la generación actual.