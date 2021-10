Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Grand Theft Auto: San Andreas se está arreglando y remasterizando para consolas modernas como parte de la colección Definitive Edition que se lanzará el 7 de diciembre. Pero eso no es todo, ha surgido que también se está convirtiendo para ejecutarse en realidad virtual.

Anunciado como parte de las travesuras principales de Facebook Connect , está en desarrollo para los auriculares Meta Quest 2 (anteriormente conocidos como Oculus Quest 2 ).

Una publicación en el blog de Oculus afirma que es un proyecto que ha estado "muchos años en desarrollo" y que, con suerte, descubriremos más sobre él "pronto". Aparte de eso, sin embargo, poco más se comparte o se sabe.

Todavía no sabemos si la versión VR del juego se truncará o si contará con la totalidad del original. Quizás haya algunos elementos que no funcionarían bien en la realidad virtual, por ejemplo.

Los sistemas de control tendrían que cambiarse por completo, algo que la colección de la trilogía de aniversario también es prometedora.

Eso tendrá nuevos sistemas de control, más parecido al de GTA V. El combate, sobre todo, será mejorado según hemos escuchado.

Si no puedes esperar a que San Andreas llegue a la realidad virtual, GTA - The Trilogy: Definitive Edition estará disponible para PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One, PC y Nintendo Switch pronto. También se lanzará en iOS y Android en el nuevo año.

