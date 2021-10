Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Rockstar no ha esperado mucho para darnos más detalles sobre su trilogía remasterizada de juegos de Grand Theft Auto, primero confirmando que el paquete se lanzará digitalmente el 11 de noviembre de 2021, y luego brindándonos un montón de imágenes de juego en las que hincar el diente.

Una gran actualización del sitio web oficial de la trilogía también confirma que costará £ 55 o $ 60, además de detallar algunas de las mejoras que llegarán a los tres juegos del paquete. Un lanzamiento físico aparentemente limitado seguirá el 7 de diciembre.

Lo mejor de todo es que San Andreas - The Definitive Edition llegará a Xbox Game Pass en el lanzamiento, mientras que GTA III - The Definitive Edition llegará a PlayStation Now, dando a los jugadores de ambos lados del pasillo la oportunidad de probar las remasterizaciones.

Las actualizaciones masivas de resolución y texturas son inmediatamente obvias en el avance, al igual que los nuevos modelos de personajes que hacen todo lo posible para reflejar los gráficos ligeramente caricaturescos que emplearon los juegos originales (volviéndose más realistas a medida que avanzaban).

Rockstar dice que los tres juegos ahora disfrutan de esquemas de control modernos en la línea de GTA V, con mejores objetivos y disparos, junto con mejores minimapas y ruedas de selección de armas. Cada elemento de las imágenes de los juegos se ha revisado, hasta los efectos climáticos y la iluminación completamente nueva.

Obtendrá más detalles en el entorno y distancias de dibujo mucho más largas. En PC, esto contará con la ayuda de la tecnología DLSS de Nvidia, mientras que en PS5 o Xbox Series X los juegos apuntarán a una resolución de 4K a 60 cuadros por segundo para una jugabilidad fluida y nítida.

Ciertamente es un trabalenguas ver los juegos en movimiento, luciendo nuevos pero familiares, pero exactamente qué tan bien se combinan los estilos artísticos con la jugabilidad moderna estará por verse una vez que podamos tenerlos en nuestras manos.

Las mejores ofertas de Xbox para Black Friday y Cyber Monday 2020: accesorios Xbox Series X / S y One y más Por Rik Henderson · 22 Octubre 2021