Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Es posible que Rockstar haya confirmado que lanzará una colección de GTA III, Vice City y San Andreas para PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One, PC y Nintendo Switch, pero aún no ha revelado ninguna de las mejoras que experimentarán los jugadores. . Oficialmente, eso es.

Según Rockstar Intel, se encontró un artículo en las propias páginas de soporte del desarrollador que reveló algunos detalles clave sobre las remasterizaciones. Pronto se eliminó de nuevo, por lo que es probable que se haya publicado antes por error.

El texto ahora eliminado declaró que la trilogía contará con "nueva iluminación brillante", "mejoras ambientales", "texturas de alta resolución" y "aumentar las distancias de dibujo".

Además, el sistema de control se renovará para que coincida con GTA V, incluido el sistema de objetivos de combate.

Estas son mejoras bastante significativas y garantizarán que los juegos clásicos sean aptos para una nueva generación de consolas y computadoras.

Aún no se sabe cuándo se lanzará GTA - The Trilogy: The Definitive Edition, pero ya hemos escuchado "más adelante este año".

La colección también estará disponible para iOS y Android en 2022.

Rockstar está celebrando actualmente el vigésimo aniversario de Grand Theft Auto III.

Ahora todo lo que tenemos que hacer es convencerlo de que remasterice y vuelva a publicar los GTA originales de arriba hacia abajo que comenzaron todo el asunto.