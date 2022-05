Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - No cabe duda de que los juegos para PC están en un importante auge. Puede que no esté tan de moda como las consolas, pero no sólo es la plataforma de juegos más antigua de todas, sino que progresa a un ritmo mucho más rápido.

Sin embargo, también puede ser una actividad más cara, con equipos de juego decentes que cuestan miles de dólares. Además, hay que tener en cuenta todos los periféricos y accesorios.

Además del propio PC, es probable que necesites un ratón, un teclado, un monitor, unos auriculares e incluso una silla decentes para jugar. Además, si quieres transmitir tus hazañas, probablemente también necesites una cámara y un micrófono.

Una de las empresas que más o menos suministra todo lo que podrías querer añadir a una configuración de juegos para PC es Razer. Creada hace casi un cuarto de siglo, ahora está a la cabeza del mercado de periféricos, tanto para los jugadores profesionales como para los entusiastas del hogar. Es una de las pocas empresas que ofrece casi todos los dispositivos necesarios, así que nos pusimos al día con el director de su división de PC, Chris Mitchell, para averiguar todo lo que hay que saber sobre los accesorios para juegos de PC.

Nos contó qué hay que buscar en un ratón o un teclado, por qué los tiempos de respuesta son tan importantes e incluso el sentido de la iluminación RGB. Esperamos que encuentres algunos consejos útiles en el camino.

Pocket-lint: ¿Qué importancia tienen los accesorios y periféricos para un jugador de PC?

Chris Mitchell: Son increíblemente importantes.

Tendemos a vernos como una especie de Nike de los juegos. Obviamente, si no tienes el periférico adecuado, te vas a ver frenado.

El ejemplo más sencillo es el ratón. El objetivo del diseño es hacer que el ratón sea una verdadera extensión de tu mano. Así, todo lo que ocurre en un juego, todo lo que ocurre en el ordenador, es una extensión natural del movimiento de tu mano. Se convierte en algo intuitivo, y para ello hay que hacer algunas cosas.

En primer lugar, hay que ser muy preciso con el movimiento. Hoy en día, la mayoría de los sensores son relativamente precisos, pero incluso en el nivel más alto, sigue habiendo diferencias. Por eso, en la línea de productos de Razer, ahora tenemos el nuevo Viper V2 Pro, nuestro último ratón con una precisión del 99,8% de la resolución y que admite tanto DPI como pulgadas por segundo. Ofrece una aceleración muy superior a la capacidad humana. Así que el ratón nunca dejará de ser exacto y preciso en sus movimientos.

Además, también quiere que su ratón sea fiable: no quiere que funcione mal ni que se desconecte.

Así que se trata de velocidad, precisión y fiabilidad cuando se trata de un ratón, y algo similar se puede decir de los teclados o incluso de los auriculares. Sin embargo, es evidente que los periféricos sólo pueden llevarnos hasta cierto punto. Si tuviera las zapatillas de Usain Bolt para correr. Probablemente no lo superaría en velocidad.

PL: Entonces, ¿el juego en un PC es diferente al de una consola? No se necesitan muchos accesorios para jugar en una consola.

CM: Yo no diría que es muy diferente. Incluso un mando puede suponer una gran diferencia.

Mi experiencia particular no está en el lado de las consolas, pero en última instancia, es una mentalidad similar. Quieres que el stick analógico sea ultrapreciso, que tenga la sensibilidad correcta, que sea configurable y ajustable tanto en sensibilidad como en tensión general. Los botones deben ser rápidos y estar optimizados para el tacto.

PL: ¿Qué diferencia suponen realmente la latencia y la frecuencia de actualización para un jugador?

CM: Bastante, sobre todo en el nivel más alto.

Hay un vídeo interesante que Nvidia hizo en torno a Reflex. Mostraba este escenario común en un FPS en el que básicamente estás esperando, estás acampando a la vuelta de la esquina y alguien salta. De alguna manera, a pesar de que ya tienes la retícula en la posición correcta, te disparan primero. Mucho de esto tiene que ver con la latencia y las tasas de refresco.

Si te dedicas más a los juegos casuales o a los de un solo jugador, estas cosas probablemente tengan menos importancia. Pero cuando juegas de forma competitiva, sobre todo en títulos FPS, puede suponer una gran diferencia. Especialmente cuando te enfrentas a jugadores igualmente hábiles.

PL: Esto nos lleva a las tecnologías inalámbricas. Cada vez es más deseable cortar los cables, pero si quieres ser el mejor jugador, ¿deberías seguir usando cables?

CM: La principal ventaja de la tecnología inalámbrica es la libertad de movimiento. En el caso de los teclados, realmente no es tanto, sobre todo en un entorno competitivo, simplemente porque no se mueve el teclado.

Sin embargo, en el caso de los ratones, vemos un aumento significativo de los ratones inalámbricos, incluso en el espacio competitivo. Esto se debe a que la latencia creada por las tecnologías inalámbricas ha disminuido significativamente hasta el punto de que el inalámbrico de alta velocidad de Razer supera a muchos ratones con cable en términos de latencia en este momento. Está a la altura de algunos de los ratones con cable más rápidos que existen.

PL: Otra gran tendencia en los juegos de PC es la iluminación RGB.

CM : Tiene su razón de ser, pero yo diría que no en el ámbito competitivo. Es una característica de inmersión principalmente.

La iluminación RGB es menos frecuente en nuestros productos de la competencia. Añade peso al ratón, no mucho, pero añade peso. Y consume batería, de nuevo no una tonelada, pero es una característica increíblemente valorada por los jugadores más casuales.

El ecosistema Chroma RGB se integra con toneladas de juegos. Se conecta con otros dispositivos. Tanto si se trata de Philips Hue como de otra lámpara o bombilla inteligente, puede crear una experiencia de juego inmersiva en general con la iluminación ambiental.

PL : ¿Qué importancia ha tenido para Razer el rápido aumento de los eSports?

CM : En realidad, lo es todo para nosotros.

Razor se fundó sobre el principio del juego competitivo. Está en nuestra sangre, en nuestro ADN. En su día, Razor fue probablemente la primera empresa que empezó a patrocinar torneos de juegos competitivos.

Toda la idea de Razer se basa en el principio "para los jugadores, por los jugadores y dando la ventaja injusta". En definitiva, pensando en el juego competitivo. Nuestra principal línea de productos se centra en eso.

PL: Por último, sise está empezando a jugar, ¿qué hay que buscar en un ratón o un teclado?

CM: Para los ratones, la forma lo es todo.

Vaya a su tienda más cercana y coja todos los ratones que tenga a mano. Encuentre algo que le resulte cómodo. Y para ello, siéntese. No intente averiguar si la forma es cómoda de pie.

Si no te sientes cómodo con un ratón, ni siquiera la última y mejor tecnología te va a hacer ningún favor. Tienes que estar cómodo durante largos periodos de tiempo, así que sólo puedes probarlo sentado y moviendo el ratón.

Una vez que tengas una forma con la que estés familiarizado en general, empieza a investigar qué puede venir con esa forma y qué está dentro de tu presupuesto.

Lo mismo ocurre con las palabras clave. La sensación del teclado es increíblemente importante.

Hay diferentes opciones, desde los de membrana y los de mecha hasta los mecánicos y los ópticos. Hay opciones táctiles lineales o clicks, diferentes fuerzas de actuación, diferentes distancias de actuación. Nada de esto, podrás leerlo en internet y decir: "Sí, este es el que me conviene". Ve a una tienda, juega con un par de teclados y mira cuál te resulta más natural.

Evidentemente, puedo promocionar algunos de nuestros productos. Pero vuelvo a decir que la forma y la sensación del teclado son las primeras cosas que hay que tener en cuenta. A continuación, busque qué marcas son fiables, tienen buena reputación y pueden hacerle feliz o estar contento con su decisión de compra.

Escrito por Rik Henderson. Edición por Adrian Willings.