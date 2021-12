Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Pokémon Go para iOS ahora permitirá a los usuarios experimentar el juego con velocidades de cuadro más altas.

Gracias a la última actualización, la versión 1.191.0, detectada por primera vez por The Verge , los jugadores ahora pueden desbloquear frecuencias de actualización más suaves a través del menú de configuración del juego.

Anteriormente, Pokémon Go tenía un límite de 30 cuadros por segundo para todos los usuarios de iPhone, aunque la decisión del desarrollador Niantic de habilitar velocidades de cuadro nativas será extremadamente beneficiosa.

Aunque este cambio estará más presente en el iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max y sus pantallas ProMotion de 120Hz, incluso los modelos de iPhone más antiguos podrán mejorar la experiencia.

Curiosamente, sin embargo, el usuario deberá realizar manualmente el desbloqueo de estas velocidades de fotogramas más altas y no están simplemente disponibles de forma predeterminada. No está claro por qué, aunque es probable que esto se deba a problemas de duración de la batería, pero puedes hacerlo dentro de la Configuración avanzada del juego en Frecuencia de actualización nativa.

Por supuesto, esta no es la actualización más revolucionaria jamás lanzada por Niantic, especialmente teniendo en cuenta que Pokémon Go, por naturaleza, no es el juego más exigente desde el punto de vista gráfico que puedes ejecutar en tu iPhone.

Sin embargo, como cualquiera con un iPhone 13 Pro o Pro Max (o, de hecho, cualquier usuario de Android que haya tenido frecuencias de actualización más altas disponibles durante bastante tiempo), podrá experimentar sus aplicaciones y juegos favoritos con animaciones y desplazamientos más suaves. sólo se siente mucho mejor.

