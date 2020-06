Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

The Pokémon Company no está sentado en sus laureles después de la recepción exitosa de su trailer de New Pokémon Snap , se le sigue con otro video de Pokémon Presents, esta vez dedicado por completo a su nuevo luchador de arena en línea, Pokémon Unite.

Los mejores juegos de Nintendo Switch que esperan en 2020 y más allá

El juego utiliza la plantilla clásica MOBA (arena de batalla en línea multijugador) creada por gigantes del género como League of Legends y DOTA 2, pero le da un giro claro a las cosas.

Los jugadores eligen Pokémon icónicos para controlar, de todas las generaciones de los juegos, y en el transcurso de un partido tienen la oportunidad de subir de nivel y evolucionar hacia formas más poderosas, eligiendo nuevos poderes para adaptarse a su estilo de juego y la situación del partido.

Los jugadores lucharán en mapas simétricos, acumulando puntos mientras luchan y atrapan Pokémon salvajes alrededor del mapa, y de hecho se eliminarán entre sí, antes de depositar esos puntos en puntos estratégicos de "objetivo" en el territorio de la oposición. A medida que el temporizador del juego cuenta atrás, estos puntajes se pueden multiplicar para aumentar la tensión.

El juego se podrá jugar tanto en plataformas móviles como en Switch, con crossplay habilitado, y ese enfoque móvil se explica por la participación de los cada vez más masivos Tencent Games, con los que The Pokémon Company se asoció en el título. Aún no hay fecha de lanzamiento, pero el juego será "gratuito para comenzar", lo que sugiere que habrá desbloqueos y más ligados a las compras en el juego en el futuro.