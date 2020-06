Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Pokémon Go de Niantic obtendrá Pokémon Mega Evolucionados a finales de este año.

El anuncio se realizó durante el evento de video Pokémon Presents el 17 de junio de 2020, junto con la presentación de Pokémon Snap para Nintendo Switch .

¿Pero qué son los Pokémon Mega Evolucionados? Y, ¿qué puede esperar que se agreguen cuando lleguen?

Intentamos responder esas preguntas basándonos en lo que sabemos por ahora.

¡En 2020, Mega Evolution llegará a Pokémon GO! ¡Puedes esperar conocer Pokémon Mega Evolucionados en el mundo real! #PokemonGO pic.twitter.com/o25v1onTaT - Pokémon GO (@PokemonGoApp) 17 de junio de 2020

Introducido por primera vez con Pokémon X e Y en Nintendo 3DS , Mega Evolution puede tener lugar en batallas Pokémon si un entrenador tiene una piedra clave y cada Pokémon tiene la Mega Piedra correcta.

Es un efecto temporal que fortalece a ese Pokémon específico durante la batalla. No se puede activar fuera de la batalla, en la serie RPG, al menos.

Aún no se ha revelado cómo se usará en Pokémon Go . El CEO y presidente de la Compañía Pokémon, Tsunekazu Ishihara, explicó durante la transmisión en línea de Pokémon Presents que veremos "una nueva versión de Mega Evolution", una que "aprovecha la jugabilidad única de Pokémon Go".

Eso podría significar que podrías encontrarte con Pokémon Mega Evolucionados fuera de las batallas. O quizás tengas que recolectar piedras clave y Mega Piedras para usarlas para mejorar tu propio Pokémon.

Sin duda lo descubriremos en las próximas semanas y meses.

De acuerdo con la línea, ventilador de fuentes Bulbapedia , 46 diferentes tipos de Pokémon evolucionado pueden ser mega-Evolved - 26 de X e Y, el 20 de Omega Alfa Ruby y Sapphire. Algunos, incluido Charizard, pueden ser Mega-Evolucionados en dos tipos diferentes, dependiendo de la Mega Piedra contenida.

Un Pokémon Mega Evolucionado tiene como prefijo la palabra "Mega", como en "Mega Venusaur".

Los Pokémon que pueden ser Mega Evolucionados son:

De Pokémon X e Y

Abomasnow

Absol

Aerodactyl

Aggron

Alakazam

Ampharos

Blastoise

Blaziken

Charizard

Garchomp

Gardevoir

Gengar

Gyarados

Heracross

Houndoom

Kangaskhan

Lucario

Manectric

Mawile

Medicham

Mewtwo

Pinsir

Scizor

Tyranitar

Venusaur

Pokémon Omega Ruby y Alpha Sapphire

Altaria

Audino

Beedrill

Camerupt

Diancie

Gallade

Glalie

Latias

Latios

Lopunny

Metagross

Pidgeot

Rayquaza

Sableye

Salamence

Sceptile

Sharpedo

Slowbro

Steelix

Swampert

Todavía no sabemos si todos o solo algunos de estos se convertirán en Pokémon Go.

En la actualidad, The Pokémon Company solo ha dicho que Mega Evolution llegará al juego en "2020". Sin embargo, algunos han sugerido que llegará pronto al juego.

Un tren de pensamiento es que Niantic evitará una actualización tan importante hasta que se levanten más restricciones de bloqueo en países de todo el mundo.

Si bien ha agregado una serie de nuevas características para hacer que el juego AR sea más fácil de jugar en casa, encontrar Pokémon Mega Evolucionados sin duda sería más emocionante cuando viajas afuera. Esa podría ser la razón por la que todavía no hay una fecha establecida.