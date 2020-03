Pokémon Go se burla del nuevo Pokémon Mítico: ¿Es Genesect?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Niantic está ofreciendo una nueva forma de atrapar Pokémon legendarios este mes en Pokemon Go, y está agregando un nuevo Pokémon mítico.

La cuenta oficial de Twitter de Pokemon Go recientemente provocó un nuevo Pokémon Mítico, al publicar una imagen de huellas fosilizadas. El tweet también prometió que "algo mítico se acerca". Pero Niantic aún no ha confirmado qué nuevo Pokémon Mítico puedes esperar.

Algo mítico se acerca, entrenadores ... pic.twitter.com/CyfjHwgv7v - Pokémon GO (@PokemonGoApp) 11 de marzo de 2020

Si sumas estas pistas, es muy probable que Genesect, un Pokémon Bug / Steel visto por primera vez en las entregas de quinta generación de Pokemon Black and White. Es un monstruo mítico de la antigüedad que fue revivido por el malvado Equipo Plasma. Ahora, Niantic no ha dicho cuándo llegará este Pokémon Mítico a Pokémon Go, pero, como dijimos, algunos otros Legendarios están disponibles actualmente.

En este momento, Thundurus está disponible en el juego, y algunos otros Legendarios también estarán disponibles para fines de semana de incursiones especiales a lo largo de marzo. Todavía hay algunos eventos programados para este mes, incluido el Día de la Comunidad de marzo el 15 de marzo y presenta al Psychic Pokemon Abra.

Niantic también ha agregado a Registeel y Cresselia para la temporada de Go Battle League.

